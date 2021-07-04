وزارة الخارجية تستقبل وفد القوة الأفريقية الجاهزة لدعم السلم بالقارة

استقبلت السفيرة سها جندي مساعدة وزير الخارجية مديرة إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، اليوم الأحد، بمقر وزارة الخارجية، وفداً من الأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال أفريقيا التابعة للقوة الأفريقية الجاهزة برئاسة نائب عنصر التخطيط بالقدرة العميد الركن "محمد غومه الشيباني"، والذي يزور مصر خلال الفترة من ٣ إلى ٦ يوليو الجاري، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لتعزيز ودعم السلم والأمن في القارة الأفريقية.

وأكدت السفيرة سها جندي خلال اللقاء حرص مصر على زيادة الانخراط في أنشطة القدرة، كما أعربت عن استعداد الجانب المصري المشاركة في جميع الأنشطة التي تنفذها القدرة في إطار الجهود المبذولة للوصول إلى التفعيل الكلي لمكوناتها، باعتبارها أحد الألوية الإقليمية المكونة للقوة الأفريقية الجاهزة.

ومن جانبه، أشاد العميد "غومه" بالجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر لتفعيل مكونات القدرة ومشاركتها الفاعلة في الاجتماعات وورش العمل المختلفة.

كما زار وفد الأمانة التنفيذية مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، حيث التقى مع السفير أحمد عبد اللطيف مدير المركز، وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال تنظيم الدورات التدريبية لبناء قدرات كوادر ومكونات قدرة إقليم شمال أفريقيا، في إطار المكانة والخبرة التي يتمتع بهما المركز باعتباره مركز التميز المعتمد من قبل الاتحاد الأفريقي في مجالات حفظ وبناء السلام.