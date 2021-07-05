«نظرية القيم في الفكر المعاصر» جديد سلسلة «الفلسفة» في قصور الثقافة

تواصلت «الدستور» مع الشاعر جرجس شكري لمعرفة جديد قصور الثقافة، وأكد أن هناك كتب جديدة تصدر قريبا عن سلسلة الفلسفة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 التي حددتها هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو المقبل.

وقال جرجس شكري إن جديد سلسلة الفلسفة في الهيئة العامة لقصور الثقافة هو كتاب "نظرية القيم في الفكر المعاصر" للدكتور صلاح قنصوة، وكتاب سؤال الدولة والعدل الاجتماعي في الليبراليات المعاصرة للباحث محمد عبده أبو العلاء، في معرض الكتاب.

وأضاف في تصريح لـ"الدستور": “بالإضافة إلي عشرة كتب صدرت هذا العام وهي "الفلسفة والمستقبل" الدراسات الفلسفية من منظور فلسفي للدكتور رمضان بسطويسي، وكتاب "اللٌّمع" لمؤلفه أبو نصر الطوسي، وكتاب "الفكر العربي وقضايا الحياة اليومية" للدكتور كرم عباس، وكتاب "التعرف لمذهب أهل التصوف" لمؤلفه أبوبكر الكلا بازي، كتاب "في التصوف الإسلامي وتاريخه" تأليف رينولد نيكلسون وترجمة أبو العلا عفيفي وكتاب "الفكر العربي وقضايا الحياة اليومية" للدكتور كرم عباس "الفن والتاريخ بين كروتشه وكولنجوود" للدكتور سامح الطنطاوى تقديم د. حسن طلب، كتاب "العمامة المستنيرة"- تجديد الفكر الدينى عند عبد المتعال الصعيدى تأليف د .أحمد سالم ، كتاب "العلم والدين في الفلسفة المعاصرة " تأليف إميل بوترو وترجمة د. أحمد فؤاد الأهواني ، وكتاب " هيدجر والنازية تأليف د. عبده كساب.

وقدم جرجس الشكر للدكتور سعيد توفيق رئيس تحرير سلسلة الفلسفة والتى نفدت أغلب عناوينها في السنوات السابقة فور صدورها مما يدل أيضاً علي سلامة الذائقة ورغبة الأجيال الجديدة في الاعلاء من شأن العقل والتفكير العلمى.

211113524_894570324523397_8605937738524876820_n

211942518_555506285859981_3775548344229203186_n

212063959_534667417661552_6203899643625605645_n

212103790_652833625673912_6722322449267077793_n