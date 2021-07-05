الإثنين 05 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«نظرية القيم في الفكر المعاصر» جديد سلسلة «الفلسفة» في قصور الثقافة

غلاف أحد الكتب
غلاف أحد الكتب

تواصلت «الدستور» مع الشاعر جرجس شكري لمعرفة جديد قصور الثقافة، وأكد أن هناك كتب جديدة تصدر قريبا عن سلسلة الفلسفة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 التي حددتها هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو المقبل.

وقال جرجس شكري إن جديد سلسلة الفلسفة في الهيئة العامة لقصور الثقافة هو كتاب "نظرية القيم في الفكر المعاصر" للدكتور صلاح قنصوة، وكتاب سؤال الدولة والعدل الاجتماعي في الليبراليات المعاصرة للباحث محمد عبده أبو العلاء، في معرض الكتاب.

وأضاف في تصريح لـ"الدستور": “بالإضافة إلي عشرة كتب صدرت هذا العام وهي "الفلسفة والمستقبل" الدراسات الفلسفية من منظور فلسفي للدكتور رمضان بسطويسي، وكتاب "اللٌّمع" لمؤلفه أبو نصر الطوسي، وكتاب "الفكر العربي وقضايا الحياة اليومية" للدكتور كرم عباس، وكتاب "التعرف لمذهب أهل التصوف" لمؤلفه أبوبكر الكلا بازي، كتاب "في التصوف الإسلامي وتاريخه" تأليف رينولد نيكلسون وترجمة أبو العلا عفيفي وكتاب "الفكر العربي وقضايا الحياة اليومية" للدكتور كرم عباس "الفن والتاريخ بين كروتشه وكولنجوود" للدكتور سامح الطنطاوى تقديم د. حسن طلب، كتاب "العمامة المستنيرة"- تجديد الفكر الدينى عند عبد المتعال الصعيدى تأليف د .أحمد سالم ، كتاب "العلم والدين في الفلسفة المعاصرة " تأليف إميل بوترو وترجمة د. أحمد فؤاد الأهواني ، وكتاب   " هيدجر والنازية تأليف د. عبده كساب.

وقدم جرجس الشكر للدكتور سعيد توفيق رئيس تحرير سلسلة الفلسفة والتى نفدت أغلب عناوينها في السنوات السابقة فور صدورها مما يدل أيضاً علي سلامة الذائقة ورغبة الأجيال الجديدة في الاعلاء من شأن العقل والتفكير العلمى.

211113524_894570324523397_8605937738524876820_n
211113524_894570324523397_8605937738524876820_n
211942518_555506285859981_3775548344229203186_n
211942518_555506285859981_3775548344229203186_n
212063959_534667417661552_6203899643625605645_n
212063959_534667417661552_6203899643625605645_n
212103790_652833625673912_6722322449267077793_n
212103790_652833625673912_6722322449267077793_n
212693951_2883372351977652_8928499223354050771_n
212693951_2883372351977652_8928499223354050771_n
إصدارات قصور الثقافة الشاعر جرجس شكري مدير إدارة النش معرض الكتاب سلسلة الفلسفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

تطورات جديدة فى اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

«الدستور» تنشر أسماء الضحايا المصريين فى حريق الغابات بقبرص

الأهلي يصعد إلى المركز الثانى برباعية فى سموحة

الحكومة: توافر احتياطى استراتيجى آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق

الاحتلال يستولى على آلاف «الدونمات» غرب «سلفيت» الفلسطينية