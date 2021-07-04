ندوة لسفارة مصر في كندا عن الرسالة الوطنية للجاليات بالخارج

نظّمت سفارة مصر في كندا ندوة للكاتب والمفكر أحمد المسلماني بعنوان "المصريون في الخارج: الدبلوماسية الثقافية والرسالة الوطنية"، تزامنًا مع انطلاق شهر التراث المصري في مقاطعة أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية، الذي يتم الاحتفال به فى يوليو للعام الثاني على التوالي واتصالًا باحتفالات العيد القومي لمصر في الثالث والعشرين من يوليو.

ندوة لسفارة مصر في كندا

وطرح أحمد المسلماني فى كلمته رؤية متكاملة للدور المنوط بالجاليات المصرية لدعم صورة مصر فى الخارج ودعم الأهداف الوطنية المصرية، من خلال الدعوة إلى إنشاء لوبى مصرى سياسى وثقافى وحضارى يستطيع كل مواطن أن يشارك فيه وفقًا لرغبته ومجال تخصصه، لافتًا إلى أن تنوع روافد عناصر القوة الناعمة المصرية على مدار التاريخ وإلى يومنا هذا، يتيح الفرصة للجميع، فرادى أو مجتمعين، للإسهام فى هذا اللوبى.

ودعا المسلماني إلى إطلاق غزو فكرى مصرى يستهدف إيصال الإسهام الحضارى والأخلاقي المصرى إلى العالم، ومواجهة الحملات الهدامة، داعيًا للاستعانة بأصدقاء ومحبى مصر على مستوى العالم، فى إطار انتشار مصطلح الإيجيبتوفيليا" لضمان وصول الرسالة المصرية لأوسع الدوائر بالتأثير المطلوب.

ندوة لسفارة مصر في كندا

من ناحيته، ألقى السفير أحمد أبوزيد كلمته في بداية الندوة أشاد فيها بما لمسه من مشاعر وطنية جارفة لدى أبناء الجالية المصرية في كندا، ورغبة في الإسهام بكل ما يمتلكونه من علم وجهد فى دعم الأهداف الوطنية المصرية، مشيرًا إلى أن احتفالات شهر التراث المصري فى كندا، وتزامنها مع ذكرى 30 يونيو والعيد الوطنى لمصر فى ٢٣ يوليو، تعد مناسبة طيبة لتجديد التواصل مع الجالية المصرية فى كندا و وتبادل الأفكار مع أصحاب الرأي والمثقفين فى مصر حول دور الدبلوماسية الثقافية والدور الوطنى للجاليات بالخارج.

ندوة لسفارة مصر في كندا

وشارك فى الندوة، التى استمرت لأكثر من ساعتين، لفيف من رموز الجالية المصرية فى كندا ورؤساء تجمعات المصريين بالمقاطعات الكندية المختلفة، وأعضاء المكتب الثقافى والتعليمى المصرى بمونتريال.

وشهدت الندوة تأكيد المشاركين علي استعدادهم الدائم ورغبتهم الشديدة فى الإسهام في دفع عجلة التنمية والتطوير في مصر وخدمته مصالحها في كندا، ودار نقاش مطول تم خلاله طرح الأسئلة والمداخلات في مناخ عام من الود والمشاعر الوطنية الجارفة.