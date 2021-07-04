غدا في معرض الكتاب.. 6 كاتبات يتحدثن عن إبداعات المرأة

تستضيف مجلة نصف الدنيا التابعة لمؤسسة الأهرام ندوة تحت عنوان "إبداعات المرأة في معرض الكتاب" وتشارك فيها مجموعة من الكاتبات في مختلف المجالات مابين الرواية والقصة والترجمة وهم الكاتبة الصحفية والروائية زينب عفيفي، والكاتبة الروائية غادة العبسي، والكاتبة الروائية أمل الحجار، والكاتبة الروائية منال رضوان، والكاتبة الروائية والمترجمة أميرة بدوي، والكاتبة نهي داوود، وذلك في الساعة 11 صباح غدا الأثنين الموافق 5 من يوليو الجاري .

تقول الكاتبة الصحفية سهير عبد الحميد إن هذه هي أولي الفعاليات الثقافية التي ستقيمها مجلة نصف الدنيا خلال الفترة المقبلة في إطار حرصها علي دعم ابداعات المرأة في مجال الأدب.

وتضيف قد تاجلت الفاعليات بسبب ازمة كورونا، وفي تلك الاثناء حرصت المجلة علي دعم النشاط الثقافي بشكل عام ونشاط النشر والمتابعة على وجه الخصوص، وفي هذا الاطار تعقد المجلة يوم الخميس المقبل ندوة عن تجارب الناشرات وجهودهن في اثراء سوق النشر.

يأتي ذلك على هامش بدء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة 25 ، والذي انطلق تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدورته الـ52 فى ظل هذه الظروف الاستثنائية يعتبر أكبر تجمع ثقافى على مستوى العالم، فيضم 1218 ناشرًا عربيًا، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق ، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.

ولأول مرة؛ تشهد هذه الدورة إطلاق منصة رقمية تشمل كل التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.