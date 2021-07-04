«التعليم»: غلق تطبيقات التابلت تجنبًا لمحاولات «الهاكرز» اختراقها

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أجهزة التابلت التي يمتلكها طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 ستستخدم داخل اللجان الامتحانية لتسجيل الحضور ولتنزيل الكتب المدرسية فقط، منعًا لاستخدام التابلت في الغش.

أضاف الوزير، في تصريحات عبر جروب لأولياء الأمور أن أجهزة التابلت مؤمنة تمامًا ولن يسمح لها بدخول المنصة الإلكترونية للامتحانات نهائية، تجنبًا لمحاولات "الهاكرز" من اختراقها.

جاء ذلك بعد أن استقبل الوزير طلاب الثانوية العامة اليوم رسالة تأكيدية بإغلاق جميع التطبيقات على التابلت، وأصبح الجهاز مختص فقط بتسجيل الحضور داخل اللجان الامتحانية والاستعانة بكتاب الوزارة بطريقة pdf.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقًا للجداول التالية:

جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الإثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الإثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الإثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقاً جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات