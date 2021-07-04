«التضامن» تحدد إجراءات وشروط الالتحاق بدور المتسولين

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه جاري التوسع فى مؤسسات المتسولين التى أعدت خصيصًا للبالغين غير القادرين على العمل غير أصحاء البنية والمتهمين فى جريمة التسول والتحفظ عليهم حتى تتوفر الظروف البيئية المناسبة لخروجهم الى المجتمع الخارجى كما تضم ذوى العاهات من الجنسين الذين يلجأون الى الدار للإقامة.

وأعلنت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني أن هناك عدة شروط للقبول بدور المتسولين وهى:-

- قرارات نيابة

-حالات التدخل السريع التابع للوزارة .

-تسليم أهالى .

​اما اجراءات الحصول على الخدمة هى:-

-يقسم النزلاء الى أسر حسب درجة القدرة ونسبة العجز بغض النظر عن عامل السن لتوفير الجو العائلى بالأسرة.

-يعمل مع كل أسرة أخصائى إجتماعى يقوم بدور الرائد لهذه الأسرة ويعاونه مشرف إجتماعى.

-يلقى النزلاء الرعاية الإجتماعية والصحية والنفسية ،وتعد خطة العمل بكل دار لتكامل الرعاية بها .

-تزود كل دار بالورش والمشاغل اللازمة لتدريب النزلاء مهنيا.

وحول برنامج الأطفال والكبار بلا مأوى، أكدت وزارة التضامن أن الوزارة سجلت 18 ألف طفل بلا مأوى ، مشيرة إلى أن هناك خلط بين أطفال بلا مأوى والأطفال العاملين والأطفال المتسولين ، موضحة أن برنامج أطفال وكبار بلا مأوى وصل فيه عدد الأطفال إلى 28 ألف طفل.

وأشارت إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة المفقودين تتضمن تأسيس قاعدة بيانات لكل الأطفال والكبار المفقودين والمتواجدين في المؤسسات ويتم التعامل معهم عبر التقنيات الحديثة المتمثلة في التعرف على الوجه والأماكن المتواجدين بها، موضحة ان الوزارة لديها 17 سيارة خاصة ببرامج التدخل السريع وأطفال وكبار بلا مأوى للوصول إلى الأطفال والكبار وتقديم خدمات الوزارة لهم.

وحول الأطفال في نزاع مع القانون، أشارت إلى الوزارة لديها مؤسسة عقابية في منطقة المرج ، موضحة أن المؤسسة العقابية تدار من خلال وزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي ويتم استكمال تطويرها حاليا ويتم تنظيم العديد من الزيارات لهم للتوعية والتثقيف.