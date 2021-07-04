النيابة تباشر سير التحقيقات في مقتل سايس بالعمرانية

بدأت نيابة جنوب الجيزة، الأحد، التحقيق في مقتل سايس على يد أحد الأشخاص «متسول».

كشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهم كان يتجول في الشارع مدعيًا أنه أخرس، وأن السايس تشاجر مع المتهم لوقوفه في الشارع وتوزيع أوراق خاصة بالصم والبكم لجمع التبرعات من المارة، فأثناء المشاجرة حاول المجني عليه تهديده بزجاجة مكسورة، لكن طعن المتهم المجني عليه بالزجاجة المكسورة وغرس الزجاج بجسد السايس.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة وسقوط قتيل بشارع فيصل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين سايس وأحد الأشخاص متسول يجلس لاستجداء المارة في الشارع ويدعي كونه أخرس بسبب خلاف على الوقوف، فقام المتسول بكسر زجاجة وغرسها في جسد السايس فأرداه قتيلًا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بعد أن تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة العمرانية من تتبع خط سير المتهم بعد إعداد كمين أمني من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.