الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تباشر سير التحقيقات في مقتل سايس بالعمرانية

جثة
جثة

بدأت نيابة جنوب الجيزة، الأحد، التحقيق في مقتل سايس على يد أحد الأشخاص «متسول».

كشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهم كان يتجول في الشارع مدعيًا أنه أخرس، وأن السايس تشاجر مع المتهم لوقوفه في الشارع وتوزيع أوراق خاصة بالصم والبكم لجمع التبرعات من المارة، فأثناء المشاجرة حاول المجني عليه تهديده بزجاجة مكسورة، لكن طعن المتهم المجني عليه بالزجاجة المكسورة وغرس الزجاج بجسد السايس.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة وسقوط قتيل بشارع فيصل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين سايس وأحد الأشخاص متسول يجلس لاستجداء المارة في الشارع ويدعي كونه أخرس بسبب خلاف على الوقوف، فقام المتسول بكسر زجاجة وغرسها في جسد السايس فأرداه قتيلًا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بعد أن تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة العمرانية من تتبع خط سير المتهم بعد إعداد كمين أمني من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

متسول مقتل سايس النيابة العامة بجنوب الجيزة أخرس التحقيقات الأولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

الأهلي يصعد إلى المركز الثانى برباعية فى سموحة

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

تطورات جديدة فى اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

«الدستور» تنشر أسماء الضحايا المصريين فى حريق الغابات بقبرص

الباز: الدولة المصرية بعد 3 يوليو قادرة على صنع المعجزات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق

الاحتلال يستولى على آلاف «الدونمات» غرب «سلفيت» الفلسطينية