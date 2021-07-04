«التعليم» تغلق جميع تطبيقات أجهزة تابلت طلاب الثانوية العامة

استقبل طلاب الثانوية العامة هذا العام رسالة بغلق جميع التطبيقات على أجهزة التابلت، ليصبح الجهاز هدفه لتسجيل الحضور داخل اللجنة والاستعانة بكتاب الوزارة بطريقة pdf فقط.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم غلق جميع تطبيقات التابلت، بهدف منع أى محاولات غش من قبل الطلاب داخل اللجنة أثناء تأدية الامتحانات، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقًا للجداول التالية:

جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الإثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الإثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الإثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقاً جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات

تطبيقات أجهزة تابلت طلاب الثانوية العامة