الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه المنيا»: انقطاع الخدمة ببعض مناطق بني مزار الثلاثاء

المهندس ياسر الشهاوي
المهندس ياسر الشهاوي

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بمحافظة المنيا، عن توقف محطة المياه الجديدة بمركز بني مزار شمال المحافظة عن العمل يوم الثلاثاء القادم بسبب القيام بأعمال الصيانة.

وأوضح الشهاوي أن محطة المياه الجديدة بمركز بني مزار ستتوقف عن العمل يوم الثلاثاء القادم الموافق 6 يوليو الجاري من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثانية عشر صباحا وذلك للقيام بأعمال صيانة بالمحطة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة المياه، أن توقف المحطة الجديدة سيؤدي إلى تأثر مناطق مدينة بني مزار ومجلس قروي بني علي ومجلس قروي أبو جرج بضعف أو انقطاع المياه مطالبا أهالي هذه المناطق بتوفير احتياجاتهم الضرورية من المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة مؤكدا على حرص الشركة على سرعة الانتهاء من الصيانة وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية من جديد، مشيرا إلى أن الهدف من أعمال الصيانة تقديم خدمة عالية المستوى وتوفير كوب مياه شرب نقي وصحي وآمن.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إلى أنه في حالة وجود أية شكاوي من المواطنين فيمكنهم الاتصال بالخط الساخن للشركة رقم 125 أو أرقام المحمول 01050509013 / 01271196 بجانب رقم الواتساب 012712695 مشيرا إلى أنه في حالة ورود أية شكاوي يتم بحثها ودراستها والعمل علي سرعة حلها.

يذكر أن لجان الجرد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا كانت قد أنهت إجراءات الجرد السنوي للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ لكافة الأصول والمخازن والخزن والشئون التجارية بفروع الشركة على مستوى المحافظة وديوان عام الشركة. 

وصرح المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه المنيا أن أعمال الجرد تمت بحضور أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وتحت إشراف اللجنة العليا للجرد والقطاع المالي، مضيفا أن الشركة التزمت بكافة تعليمات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الشركة أن الإجراءات تمت بسلاسة ويسر موجها شكره لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات واللجنة العليا للجرد والقطاع المالي واللجان المعاونة وكافة المشاركين فى أعمال الجرد خلال هذا العام متمنيا لهم النجاح والتوفيق فى عملهم.

207813139_144313004369866_8393387828885791588_n
207813139_144313004369866_8393387828885791588_n
المنيا قطع المياه مدينة بني مزار توقف المحطة الجديدة أعمال صيانة المهندس ياسر الشهاوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

«الدستور» تنشر أسماء الضحايا المصريين فى حريق الغابات بقبرص

تطورات جديدة فى اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

الباز: الدولة المصرية بعد 3 يوليو قادرة على صنع المعجزات

الحكومة: توافر احتياطى استراتيجى آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق

الاحتلال يستولى على آلاف «الدونمات» غرب «سلفيت» الفلسطينية