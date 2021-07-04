«مياه المنيا»: انقطاع الخدمة ببعض مناطق بني مزار الثلاثاء

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بمحافظة المنيا، عن توقف محطة المياه الجديدة بمركز بني مزار شمال المحافظة عن العمل يوم الثلاثاء القادم بسبب القيام بأعمال الصيانة.

وأوضح الشهاوي أن محطة المياه الجديدة بمركز بني مزار ستتوقف عن العمل يوم الثلاثاء القادم الموافق 6 يوليو الجاري من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثانية عشر صباحا وذلك للقيام بأعمال صيانة بالمحطة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة المياه، أن توقف المحطة الجديدة سيؤدي إلى تأثر مناطق مدينة بني مزار ومجلس قروي بني علي ومجلس قروي أبو جرج بضعف أو انقطاع المياه مطالبا أهالي هذه المناطق بتوفير احتياجاتهم الضرورية من المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة مؤكدا على حرص الشركة على سرعة الانتهاء من الصيانة وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية من جديد، مشيرا إلى أن الهدف من أعمال الصيانة تقديم خدمة عالية المستوى وتوفير كوب مياه شرب نقي وصحي وآمن.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إلى أنه في حالة وجود أية شكاوي من المواطنين فيمكنهم الاتصال بالخط الساخن للشركة رقم 125 أو أرقام المحمول 01050509013 / 01271196 بجانب رقم الواتساب 012712695 مشيرا إلى أنه في حالة ورود أية شكاوي يتم بحثها ودراستها والعمل علي سرعة حلها.

يذكر أن لجان الجرد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا كانت قد أنهت إجراءات الجرد السنوي للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ لكافة الأصول والمخازن والخزن والشئون التجارية بفروع الشركة على مستوى المحافظة وديوان عام الشركة.

وصرح المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه المنيا أن أعمال الجرد تمت بحضور أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وتحت إشراف اللجنة العليا للجرد والقطاع المالي، مضيفا أن الشركة التزمت بكافة تعليمات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الشركة أن الإجراءات تمت بسلاسة ويسر موجها شكره لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات واللجنة العليا للجرد والقطاع المالي واللجان المعاونة وكافة المشاركين فى أعمال الجرد خلال هذا العام متمنيا لهم النجاح والتوفيق فى عملهم.