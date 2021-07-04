اجتماع طارئ لمدير «تعليم الفيوم» لإنهاء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

عقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماع طارئ بمركز مصادر التعلم بديوان المديرية بشأن إنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2021م، بحضور محمد عبدالله وكيل المديرية، ومديري عموم ديوان المديرية ومديري الإدارات التعليمية ومسئول أمن المديرية والتوجيه المالي والإداري والشئون المالية والإدارية والتطوير التكنولوجي والتخطيط والمتابعة ومركز المعلومات والتعليم الثانوي بالمديرية والإدارات التعليمية.

أكد وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة المستمرة للجان الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات والمقررة فى 10 يوليو الجاري، مشيرا إلى تعقيم ونظافة جميع اللجان، ونظافة دورات المياه، وتوفير الإضاءة والمراوح بكل لجنة والتأكد من مدى مناسبة الديسكات والمقاعد بجميع اللجان لطلاب الثانوية العامة.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لجميع الطلاب والمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الصف الثالث الثانوي العام، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، مشيرًا إلى عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا مع الطلاب وكذلك المعلمين خلال أداء الامتحانات، والتأكد من تشغيل بوابات التعقيم بجميع اللجان على مستوى المحافظة قبل بدء الامتحانات.

كما أشار وكيل الوزارة إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن والتأمين الصحي ومديرية الصحة لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من لجان الامتحانات، والتواصل مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية لإزالة القمامة من جانب أسوار المدارس ومقار الاستراحات بالمدارس.

صرح وكيل الوزارة أن عدد طلاب الصف الثالث الثانوي المتقدمين للامتحانات بلغ 16 الف و168طالب وطالبة أمام 62 لجنة على مستوى المحافظة ، وعدد الطلاب بكل لجنة 14 طالب فقط ، للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر.

كما أشار محمد عبدالله وكيل المديرية إلى ضرورة تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وحل أي مشكلة فورا، وتتكون غرفة العمليات بكل إدارة من (مدير الإدارة التعليمية ومسئول أمن الإدارة ومدير التعليم الثانوي ومدير مركز المعلومات بالإدارة).

اجتماع طارئ لتعليم الفيوم

اجتماع طارئ لتعليم الفيوم