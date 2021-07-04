مصدر أمنى يكشف تفاصيل واقعة فيديو «سيدة بدمياط»

نفى مصدر أمنى صحة ما جاء في مقطع فيديو لإحدى السيدات زعمت خلاله قيام أحد رجال الشرطة "بإدارة مرور دمياط" بطلبه تحريك سيارتها لركن "الونش" مكانها، وسحب رخصة القيادة الخاصة بها بدعوى ارتكابها مخالفة (انتظار خاطئ).

أشار المصدر إلى أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عار تمامًا عن الصحة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء قيام الضابط المذكور بتسيير الحركة المرورية بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول دمياط تلاحظ له انتظار خاطئ لإحدى السيارات قيادة "الشاكية"، فطلب منها التحرك لعدم تعطيل الحركة المرورية فقامت بالسير مسافة 30 متر وتوقفت بالانتظار الخاطئ مرة أخرى، فتوجه إليها وقام بسحب رخصة القيادة الخاصة بها لعدم إتباع تعليمات المرور والانتظار الخاطئ، وبالفحص تبين انتهاء مدة رخصة التسيير.