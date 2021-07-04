تعاون بين «مستقبل وطن» سوهاج وجهاز تنمية المشروعات لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب

وقعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، بهدف نشر ثقافة العمل الحر والتوعية بخدمات جهاز تنمية المشروعات، فضلا عن تأهيل الشباب من الجنسين لإقامة مشروعاتهم بنجاح وبخاصة المشروعات المعتمدة على الأفكار الإبداعية والابتكارية، وكذلك تطوير المشروعات القائمة.

وجاء البروتوكول انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وقد وقع البروتوكول – بحسب بيان صحفي صادر اليوم عن أمانة الإعلام بالحزب - اللواء محمد مصطفى أمين حزب مستقبل وطن بسوهاج، والمهندس نادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، بحضور النائب محمد محمود لبيب أمين التنظيم بالحزب، والنائبة غادة الضبع أمين مساعد أمانة المرأة بالحزب، وعبدالرحيم عثمان نائب مدير جهاز تنمية المشروعات، ومحمد عاطف الزيات مدير وحدة تقديم الخدمات بالجهاز، وعلى عبدالعال الدردير أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، وعرفات بكر الهوارى أمين العمل الجماهيري بالحزب، ومحمد رشاد بهادر أمين لجنة السياحة والآثار، والسيد أبو على أمين الإعلام.

وقال اللواء محمد مصطفى أمين الحزب، أن البروتوكول يأتي فى إطار دور الحزب الخدمي والمجتمعي، باعتبار الأحزاب السياسية واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني التي تمتلك قاعدة واسعة من الجماهير، فضلا عن أن الحزب يضم فى تشكيله التنظيمي أمانة لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بما يعكس اهتمام الحزب ورؤيته لأهمية دور هذا القطاع فى التنمية الاقتصادية للدولة، لافتا إلى أهمية الدور الذى يلعبه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وعمله على التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية من أجل تقديم الدعم فى هذا المجال.

وأكد المهندس نادر عبدالظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون والعمل مع حزب مستقبل وطن بالمحافظة على نشر فكر العمل الحر بين الشباب من الجنسين، ونشر الوعى بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 وأهم المزايا الواردة بهذا القانون لأصحاب المشروعات أو الذين يرغبون فى بدء تأسيس مشروعات، وتشجيع أصحاب المشروعات المتواجدين بالقطاع غير الرسمي للانتقال إلى القطاع الرسمي للاستفادة بالمزايا والحوافز الواردة بالقانون، فضلا عن تبنى الأفكار الابتكارية وإبداعات الشباب التي تصلح للتنفيذ كمشروعات رائدة وواعدة، بالإضافة إلى رفع المعاناة عن الطبقات الفقيرة من خلال تنظيم معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة.



وقال المهندس محمد محمود لبيب أمين التنظيم بالحزب، أن البروتوكول يتضمن تنفيذ تدريبات لريادة الأعمال، وقيام الحزب بترشيح أصحاب المشروعات أو الراغبين فى عمل مشروعات لحضور التدريب، وتوفير اللوجستيات الخاصة بالتدريب من قاعات وأدوات مساعدة وتنظيم ملتقيات توظيف دورية للشباب من الجنسين لتسهيل حصولهم على فرصة عمل لائقة وتقليل معدلات البطالة، وتنظيم مسابقات للأفكار الابتكارية والإبداعية بين الشباب من الجنسين لاختيار أفضل الأفكار التى تصلح للتنفيذ، فضلا عن تنظيم معارض بصفة دورية سواء كانت معارض سلع غذائية أو معارض عامة.



وقالت النائبة غادة الضبع، أن الحزب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات سيقوم بتنظيم 8 ندوات وجلسات نقاشية للترويج لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك بمراكز طما، والبلينا، والمراغة، والمنشاة، وأخميم، وطهطا، وساقلتة، و3 تدريبات على ريادة الأعمال بمقار الحزب بسوهاج، وطما، وجرجا، فضلا عن تنظيم ورشة عمل بمركز دار السلام، وملتقى توظيف بمركز جهينة، ومعرضين بمناسبة عيد الأضحى والمدارس بمدينة سوهاج.



وأوضح عبدالرحيم عثمان نائب مدير جهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز سيقوم من خلال البروتوكول الموقع مع الحزب بتوفير المادة العلمية والمحتوى التدريبي والمدربين فى الندوات وورش العمل التي ينظمها الحزب، وإيفاد ممثل عن الجهاز لعرض خدمات الجهاز على المتدربين ورواد ملتقيات التوظيف، فضلا عن مشاركة الجهاز فى تقييم الأفكار الابتكارية والمشروعات الواعدة فى المسابقات التى ينظمها الحزب وتقديم الدعم التمويلي لهذه الأفكار سواء عن طريق الجهاز مباشرة أو عن طريق الجهات الوسيطة الأخرى، بالإضافة إلى قيام الجهاز بإمداد المعارض التى ينظمها الحزب بأصحاب المشروعات المتميزين بأسعار تنافسية وفقا لنوعية المعرض.