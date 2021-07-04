العثور على جثة مسن ملقاة بجوار شاطئ في مدينة القصير

عثر أهالي مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر اليوم الأحد، على جثة رجل ملقاة ناحية البحر فى منطقة شبة نائية بجوار مسجد القنائى وتم إخطار الجهات المختصة وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري التحقيقات.

تلقي اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر إخطار من اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث الجنائية بالبحر الأحمر يفيد بعثور أهالي مدينة القصير على جثة لرجل في منطقة شبه نائية بجوار البحر، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة القصير إلى مكان الواقعة.

وأسفرت معاينة الجثة أنها لرجل في العقد السادس من العمر يدعى "السيد. مَ. ع" وعلى الفور تم عمل كردون أمنى حول المنطقة وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مستشفى القصير المركزي تحت تصرف النيابة و جارى التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.

وأمرت نيابة القصير بانتداب طبيب شرعي لبيان سبب الوفاة وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط مباحث قسم شرطة القصير تحت إشراف اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث الجنائية بالبحر الأحمر لمعرفة سبب الوفاة وتحديد وجود شبهة جنائية حول الحادث من عدمه.



وذكر أحد شهود العيان أن الجثة لرجل مقيم فى مدينة القصير وليس من أهلها وأنه يعمل فى جمع القمامة وأن معظم أهله من محافظة الإسكندرية وجارى التحقيقات.

بسبب التنمر.. صعيدي يقتل صديقة بالجونة في الغردقة

شهدت منطقة شمالي مدينة الغردقة، جريمة قتل لشاب يبلغ من العمر 25 عامًا، وذلك بعدما تم القبض علي المتهم والذي اعترف بقتل زميله أحمد محمد فؤاد عباس، البالغ من العمر 25 عامًا، لقيامه بالتنمر عليه بسبب لهجته الصعيدية.

حيث أكد المتهم في اعترافاته أنه نشبت بينهما مشاجرة، فاستهل المتهم سكينا من مطبخ المطعم الذي كانا يعملان بهِ وطعنه بها ولاذ بالفرار، قبل أن تتمكن مباحث مديرية أمن البحر الأحمر من ضبطه وتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

وأكد المتهم في اعترافاته إن زميله في العمل بالمطعم كان دائم التنمر على لهجته، وحدثت مشادات كلامية كثيرة سابقة بينهما، ولكن في المرة الأخيرة كان تشابكا بالأيدي، وعلى إثرها قام بإحضار السكين مطبخ المطعم، وسد له طعنة نافذة في القلب أودت بحياته.

وأوضح المتهم في التحقيقات، أنه كان دائم التنمر على لهجته، وكان يداوم على مضايقته في العمل، وتسليط مسؤولي العمل عليه، وحدثت مشادات كلامية سابقة بينهما، ولكن هذه المرة كان تشابك بالأيدي، على إثرها قام بإحضار السكين مطبخ المطعم، وسدد له طعنة بالقلب أودت بحياته.

وقررت نيابة الغردقة، برئاسة المستشار حسن عادل، حبس المتهم الذي يعمل بأحد المطاعم، 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة قيامه بقتل زميله بطعنه بسكين بسبب مشاجرة بينهما، مع مراعاة التجديد في المواعيد المقررة، وقررت النيابة التصريح بدفن جثة المجني عليه.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بواقعة مقتل أحمد محمد فؤاد عباس، من محافظة قنا، ويبلغ من العمر 25 عاما، ويعمل بمطعم سياحي في منتجع الجونة شمال مدينة الغردقة، وفر الجاني هاربا من موقع الجريمة.