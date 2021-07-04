فرنسا تحذر من موجة رابعة لكورونا

حث وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الأحد: أكبر عدد ممكن من الفرنسيين على الحصول على لقاح كوفيد-19، محذرا من أن فرنسا قد تتجه نحو موجة رابعة من الوباء بحلول نهاية هذا الشهر بسبب السلالة دلتا شديدة العدوى.

وقال فيران على تويتر: "على مدى خمسة أيام لم ينخفض (معدل الإصابة). إنه يرتفع مرة أخرى بسبب السلالة دلتا شديدة العدوى. يُظهر النموذج البريطاني، أن الموجة الرابعة ممكنة اعتبارا من نهاية يوليو".

وأضاف: "يجب أن نتحرك أسرع (في التطعيم) بلدنا في سباق مع الزمن".

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.