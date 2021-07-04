متحف المركبات الملكية يستضيف معرضًا فنيًا بعنوان «التاج الفوتوغرافي»

أقيم اليوم بمتحف المركبات الملكية معرضا فنيا تحت عنوان "التاج الفوتوغرافي" وذلك في إطار التعاون بين متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية ومتحف المركبات الملكية ببولاق بالقاهرة و نادي عدسة.

وقالت ريهام شعبان مدير متحف المجوهرات الملكية ان المعرض يضم عدد 136 صورة فوتوغرافية احترافية لمجموعة من 56 فنانًا تتمثلأعمالهم الفنية في صور فوتوغرافية لمدينة الإسكندرية الملكية بمبانيها الفخمة ومنها قصر المنتزه واستاد الاسكندرية الرياضي، ومتحفالاسكندرية القومي، و كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية، بالاضافة الى صور لمتحف المجوهرات الملكية وبعض من مقتنياته و الحديقةالخاصة به، ومن المقرر ان يستمر المعرض لمدة ١٠ ايام.



وحرص زوار متحف المركبات الملكية على التجول داخل المعرض والاستمتاع بمشاهدة الصور و ما تصوره من معالم مدينة الاسكندرية، كمازارت المعرض Mrs Mateja Provelsek سفيرة دولة سلوفينيا بالقاهرة.



يشار الي ان اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عقد اليوم اجتماعاً موسعاً لبحث سبل وآليات تنظيم عمل الرحلاتالاختيارية للسائحين من مختلف المحافظات، حضره نائب الوزير لشئون السياحة، ومساعد الوزير لشئون شركات السياحة والمشرف العامعلى الإدارة المركزية لشركات السياحة، ومساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ومساعد الوزير للشئونالفنية، والمستشار القانوني للوزير، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس وأعضاء لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالاتالسفر والسياحة.



وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة إيجاد آلية مناسبة لتنظيم عمل هذه الرحلات بحيث أن تتم كافة الأنشطة السياحية بالإخطارات منخلال الوزارة والغرف المعنية وشرطة السياحة والآثار لضمان الحفاظ على السائحين وحقوق الشركات السياحية وتنظيم العمل السياحي،وضمان حقوق ومستحقات الدولة، وبما يعود بالنفع العام على القطاع ويساهم في حماية صناعة السياحة والحفاظ على سمعة وصورةالمقصد السياحي المصري.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على قيام لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بمناقشة ملف تنظيم الرحلات الاختيارية للسائحين، ومن ثم تقديم مقترح تفصيلي للوزارة يضمن تنظيم حركة هذه الرحلات لجميع أنواع السائحين سواء القادمين من خلال الشركاتالسياحية أو بصورة منفردة وكافة الأنشطة السياحية لتقوم الوزارة باتخاذ الخطوات اللازمة وفقاً لما تم مناقشته خلال الاجتماع.