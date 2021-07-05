الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حزن بين أهالى الناصرية بالمنيا بعد مصرع 4 مصريين فى حرائق قبرص

حرائق مزارع قبرص
حرائق مزارع قبرص

أعلن أهالي قرية الناصرية، التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، أن الشباب الأربعة الذين لقوا مصرعهم في الحرائق التي شهدتها بعض المزارع بدولة قبرص هم من أبناء القرية، والذين يعملون بدولة قبرص بجانب عدد آخر من شباب القرية. 

وأكد ش. ى، أحد أهالي القرية، أن المتوفين الأربعة هم: عيد نشأت مرزوق، وعزت سلامة يوسف، وأبانوب نبيل، وصموئيل ميلاد فاروق، وجميعهم من أبناء قرية الناصرية، ويعملون في مزارع قبرص.

وقال م . ص، أحد شباب القرية إن خبر وفاة الشباب الأربعة، وأسماءهم، علم به أهالي القرية من شباب الناصرية الذين يعملون داخل دولة قبرص، وعلمت السفارة المصرية في نيقوسيا من الجهات القبرصية المعنية، بوفاة 4 مواطنين مصريين، نتيجة اندلاع حرائق هائلة في بعض القرى القبرصية والتي ما زالت بعضها مندلعة حتى الآن.

وتعيش قرية الناصرية حالة من الحزن والقلق والترقب، خاصة وأن عدد كبير من شبابها يعملون داخل مزارع قبرص، منهم 4 توفوا بعدما حاصرتهم النيران لدى استقلالهم السيارة، رغم محاولتهم الفرار.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان الأحد - أن السفارة المصرية كانت قد قامت فور تلقيها تلك المعلومات، بتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين القبارصة، الذين أبدوا من جانبهم كل التعاون والاهتمام، وعلى رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والصحة والزراعة ورئيس جهاز الشرطة.

وتوجه السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة، حيث يجري في الوقت الراهن فحص مكان الحادث وملابساته؛ تمهيدًا لإنهاء كافة الإجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

المنيا حزن أهالي قرية الناصرية مركز بني مزار مصرع 4 من أبنائها حرائق مزارع قبرص قلق علي أبناء القرية العاملين بالمزارع

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