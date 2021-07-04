«باتمان» و«أدب رعب ما وراء الطبيعة».. أحدث إصدارات إسلام عماد

يحتفل الكاتب إسلام عماد بصدور بكتابين له فى معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعقد حاليا، الأول كتاب "باتمان فارس الأرض الأخير" ويصدر عن دار عصير الكتب للنشر والتوزيع وكتب إسلام ملخصا شيقا على غلافه الخارجي "يستيقظ بروس وين في مصحة آركام ليجد نفسه شابًّا حكيمًا.. لكنه لم يكن باتمان من قبل. ‏ولمحاولة حل لغز ماضيه الغامض يخوض فارس الظلام مَهمة شاقة يجوب فيها هذا العالم ‏المجهول ويواجه بها نسخَ مستقبله لأصدقائه وأعدائه ومنهم رفيق السفر الشنيع رأس الجوكر".

وعن دار "دارك" للنشر والتوزيع يصدر له كتاب " أدب رعب ما وراء الطبيعة" ويقول عنه إسلام أنه دراسة أدبية كتبها الكاتب " هـ.ب.لافكرافت " عن أدب الرعب يستعرض فيها تطور كتابة الرعب وما وراء الطبيعة منذ بداياتها وجذورها الراسخة بالتراث والفلكلور الشعبي، وصولًا لفترة الرواية القوطية بأجوائها المميزة وموضوعاتها المقبضة، ثم ما بعدها من فترات ومدارس أخرى استمر بها تطور كتابة أدب الرعب، مع طرح أمثلة عديدة لكل فترة بأشهر رواياتها ومؤلفيها حتى منتصف عشرينات القرن العشرين، باختلاف بلدانهم وأماكن شهرتهم ما بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

• معرض الكتاب النسخة الـ52

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت شعار «في القراءة حياة»، وتقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري، بمشاركة 1218 ناشرًا من 25 دولة عربية وأجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة «ثقافتك كتابك» التى يخصص لها ركن خاص، وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيهًا بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية تشمل كل التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

وتضم المنصة أيضًا المحتوى الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة.



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