الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

فى ذكرى ميلاده.. تعرف على شيخ مطارنة أسيوط ورئيس دير العدرا درنكة الراحل

كنيسة قبطية أرثوذكسية
كنيسة قبطية أرثوذكسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بذكرى ميلاد شيخ المطارنة الأنبا ميخائيل مطران أسيوط الراحل.

وترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط الحالي القداس الإلهي صباح، احتفالاً بذكرى ميلاد شيخ المطارنة الذي رحل عن العالم في مارس عام 2014.

وتزامنًا مع ذكرى ميلاد الأنبا ميخائيل ترصد الدستور في سطور بعض المعلومات عنه.

الأنبا ميخائيل هو من مواليد قرية الرحمانية، في نجع حمادى، محافظة قنا.

ترهب بدير الأنبا مقار وكان عمره أقل من عشرون سنة باسم متياس المقارى في 19 فبراير عام 1939 

سيم مطران لأسيوط بيد البابا يوساب في 25 أغسطس عام 1946 عندما و هو يبلغ 25 من عمره.

شارك الأنبا ميخائيل في إحضار رفات القديس مار مرقص الإنجيلي من روما عام 1968، واشترك في تجليس قداسة البابا شنودة الثالث عام 1971.

وفي مارس 2009 أعلن الانبا ميخائيل أسقف أسيوط ورئيس دير أبو مقار وأكبر الأساقفة سنًا على مستوى الجمهورية استقالته من رئاسة دير أبو مقار، ورفض الأنبا مخائيل الإعلان عن أسباب استقالته التي كانت مفاجأة بالنسبة للجميع، ويعتقد أن سبب الاستقالة هو كبر سنه وعدم استطاعته السفر والاهتمام برئاسة الدير، حيث أكد المتنيح البابا شنودة وقتها أنه حاول كثيرًا مع الأنبا ميخائيل حتى يتراجع عن قراره ولكن الأنبا ميخائيل أصر على قراره، وكان الأنبا ميخائيل قد تولى رئاسة دير أبو مقار بعد وفاة الأب متى المسكين الأب الروحى للأنبا ميخائيل.

وفي مارس 2014 ترأس البابا تواضروس الثاني صلاة جنازة على جثمانه بأسيوط، بمشاركة لفيف من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

الانبا ميخائيل شيخ مطارنة أسيوط الكنيسةالأرثوذكسية ديرالعدرا درنكة الأنبا يؤانس

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

«الدستور» تنشر أسماء الضحايا المصريين فى حريق الغابات بقبرص

تطورات جديدة فى اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

الحكومة: توافر احتياطى استراتيجى آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين

السعودية: 10 آلاف ريال غرامة محاولة الوصول للمسجد الحرام دون تصريح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق

الاحتلال يستولى على آلاف «الدونمات» غرب «سلفيت» الفلسطينية