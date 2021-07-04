فى ذكرى ميلاده.. تعرف على شيخ مطارنة أسيوط ورئيس دير العدرا درنكة الراحل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بذكرى ميلاد شيخ المطارنة الأنبا ميخائيل مطران أسيوط الراحل.

وترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط الحالي القداس الإلهي صباح، احتفالاً بذكرى ميلاد شيخ المطارنة الذي رحل عن العالم في مارس عام 2014.

وتزامنًا مع ذكرى ميلاد الأنبا ميخائيل ترصد الدستور في سطور بعض المعلومات عنه.

الأنبا ميخائيل هو من مواليد قرية الرحمانية، في نجع حمادى، محافظة قنا.

ترهب بدير الأنبا مقار وكان عمره أقل من عشرون سنة باسم متياس المقارى في 19 فبراير عام 1939

سيم مطران لأسيوط بيد البابا يوساب في 25 أغسطس عام 1946 عندما و هو يبلغ 25 من عمره.

شارك الأنبا ميخائيل في إحضار رفات القديس مار مرقص الإنجيلي من روما عام 1968، واشترك في تجليس قداسة البابا شنودة الثالث عام 1971.

وفي مارس 2009 أعلن الانبا ميخائيل أسقف أسيوط ورئيس دير أبو مقار وأكبر الأساقفة سنًا على مستوى الجمهورية استقالته من رئاسة دير أبو مقار، ورفض الأنبا مخائيل الإعلان عن أسباب استقالته التي كانت مفاجأة بالنسبة للجميع، ويعتقد أن سبب الاستقالة هو كبر سنه وعدم استطاعته السفر والاهتمام برئاسة الدير، حيث أكد المتنيح البابا شنودة وقتها أنه حاول كثيرًا مع الأنبا ميخائيل حتى يتراجع عن قراره ولكن الأنبا ميخائيل أصر على قراره، وكان الأنبا ميخائيل قد تولى رئاسة دير أبو مقار بعد وفاة الأب متى المسكين الأب الروحى للأنبا ميخائيل.

وفي مارس 2014 ترأس البابا تواضروس الثاني صلاة جنازة على جثمانه بأسيوط، بمشاركة لفيف من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.