الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار أسعار الأسماك في سوق العبور

الأسماك
الأسماك

سجلت أسعار السمك اليوم، استقرارا في سوق العبور للجملة لمعظم الأصناف عدا ارتفاع طفيف في أسعار البلطي المزارع، حيث سجل سعر الكيلو 20-24 جنيها للبلطى مزارع 1 مقابل 20-22  جنيها للكيلو. 

كما استقر البلطي المزارع 2 ليسجل 17-19، بينما تتراوح أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو. 

وتراوح سعر البورى 1 بين ، 50-60 جنيها للكيلو، والبورى "2 " لتسجل 43-47 جنيها للكيلو، وأسعار القرميط شيلان بين 10 - 20 جنيها ، سجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها.

السمك ارتفاع البلطي استقر البياض المكرونة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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