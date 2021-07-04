السودان يشرح سبب طلبه تدخل مجلس الأمن فى سد النهضة

التقت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية بمكتبها، اليوم الأحد، ممثلي دول الترويكا وهم “دونالد بوث مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية، وبوب فيرويذر مبعوث بريطانيا، وإندري ستيانسن مبعوث النرويج”.

وبحث اللقاء بين الجانبين موقف السودان من سد النهضة ومطالبته بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي في الثامن من يوليو الجاري، وكذلك موقف السودان من تطورات الأوضاع الخطيرة في إثيوبيا وحرصه على إقرار السلام فيها وفي الإقليم، وفق بيان لوزارة الخارجية السودانية.

كما ناقش اللقاء سير عملية السلام في السودان والتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية سلام جوبا، بالإضافة إلى إنشاء آلية تقويم ومتابعة لتنفيذ الاتفاقية.

وأكد ممثلو دول الترويكا أهمية تنوير وإشراك المجتمع الدولي في جهود حكومة الفترة الانتقالية، كما قدموا تنويرا عن زيارتهم إلى مدينة كاودا، مؤكدين أهمية بناء الثقة للمضي قدما في عملية التفاوض مع الأطراف غير الموقعة على اتفاقية السلام.

من جانبها، رحبت مريم المهدي بزيارة مبعوثي الترويكا، مثمنة جهود دول الترويكا والتزامها بتعزيز السلام والاستقرار في السودان.

وقدمت المهدي شرحا وافيا لجهود حكومة الفترة الانتقالية في عدة قضايا وأهمها التزامها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة المتهمين في جرائم حرب دارفور، واعلان رئيس الوزراء فيما يخص حل الخلاف في المنطقتين.

السودان يطلع إفريقيا على تطورات سد النهضة

وكانت وزارة الخارجية السودانية أطلعت، اليوم، السفراء الأفارقة المعتمدين لدى الخرطوم على موقفها الثابت من سد النهضة وضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن السد.



وأوضحت الخارجية السودانية أن السفير محمد شريف، وكيل وزارة الخارجية، التقى الأحد، مجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين لدى السودان، وقدم لهم شرحا عن مجمل التطورات السياسية بالبلاد.



وأطْلع محمد شريف السفراء على موقف السودان الثابت من سد النهضة، والقائم على ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف فيما يتعلق بملء وتشغيل السد، مؤكدا التزام السودان بالمفاوضات تحت رئاسة الاتحاد الإفريقي مع تعزيز دور المراقبين من المجتمع الدولي.



وأوضح المسئول السوداني أن طلب الخرطوم بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تعزيز دور المجتمع الدولي لحث الأطراف الثلاثة للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف في إطار زمني لا يتجاوز الستة أشهر، آخذين بالاعتبار ما تم التوافق عليه مسبقا.



وثمن وكيل الخارجية دور كل من جمهوريتي جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية لجهودهما لإنجاح المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، معبرا عن تطلعه إلى دعم الدول الإفريقية لموقف السودان بشأن سد النهضة.