تحطم سيارتين بمصر الجديدة إثر سقوط عمود إنارة

تسبب سقوط عمود إنارة فى تهشم سيارتين بمنطقة مصر الجديدة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى مفاده سقوط عمود أنارة بشارع على الروبى بمنطقة مصر الجديدة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين سقوط عمود إنارة، ما أدى إلى تهشم سيارتين وانقطاع التيار الكهربائي وتم إخطار الحى وشركة الكهرباء وقام رجال الأمن برفع آثار الحادث.

وكشفت تحريات مباحث حلوان، مساء الأحد، عقب القبض على مدرب سباحة وشقيقه طعنا عامل نظافة أن المتهمين تشاجرا مع المجني عليه أثناء جمعه للقمامة من شارعهم في وقت متأخر من الليل وقام باستخدام "كلاكس" السيارة أكثر من مرة وأنهم تشاجروا معه قبل الواقعة بأيام لنفس السبب وتدخل أحد سكان المنطقة لفض المشاجرة، بينما فوجئوا يوم الواقعة بأن المجني عليه يستفزهما، فتطورت المشاجرة بينهم وقام أحدهما بطعنه باستخدام سلاح أبيض.

وأقدم مدرب سباحة وشقيقه بالاعتداء على عامل نظافة بسلاح أبيض والشروع في قتله أثناء قيامه بجمع القمامة بمدينة حلوان، بسبب اعتراضهما على استخدامه سرينة السيارة.

تلقى قسم شرطة حلوان إشارة من مستشفى قصر العيني مفادها استقبال المواطن تامر مصطفى قطب، 24 سنة، عامل نظافة، مقيم بمدينة حلوان مصابًا بجرح طعني، وبالانتقال لمحل البلاغ وعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام المجني عليه بجمع القمامة شارع البراديزى تقاطع شارع راغب، اعترض الجناه على استخدام المجني عليه سرينة السيارة فقاما كل من الشقيقين "أمجد.م.أ" 22 سنة مدرب سباحة و"أدهم"، 18 سنة، طالب، بطعن الضحية بسلاح أبيض، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من القبض على المتهمين،

وباخطار اللواء اشرف الجندي مدير الامن امر بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.