قادر 2021.. تفاصيل المناورة الأكبر بمشاركة أسلحة الجيش المصرى المختلفة (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو لتفاصيل المناورة الاستراتيجية «قادر 2021»، موضحة أنها أكبر وأضخم مناورة استراتيجية نفذتها القوات المسلحة على الاتجاه الشمالي الغربي.

وشملت المناورة تنفيذ 39 نشاطًا تدريبيًا القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي والخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات البرية، وصدرت الأوامر بقيام الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والقوات الخاصة بتنفيذ عملية برمائية على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الغربي والقيام بمهمة القضاء على الأهداف المعادية.

وبدأت المناورة بإقلاع تشكيلة جوية من الطائرات متعددة المهام من مختلف القواعد الجوية، وتحميل القوات المشاركة بالمناورة لتنفيذ مهامها، وذلك بالتزامن مع قيام القوات الخاصة البحرية بالاقتحام الرأسي والأفقي للسفن معادية من خلال الطائرة «هل مي – 24» و«هل كوماندو» المحملة بالعناصر الخاصة البحرية لتنفيذ الاقتحام الرأسي للسفن المعادية.