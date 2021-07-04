الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

قادر 2021.. تفاصيل المناورة الأكبر بمشاركة أسلحة الجيش المصرى المختلفة (فيديو)

قادر 2021
قادر 2021

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو لتفاصيل المناورة الاستراتيجية «قادر 2021»، موضحة أنها أكبر وأضخم مناورة استراتيجية نفذتها القوات المسلحة على الاتجاه الشمالي الغربي.

وشملت المناورة تنفيذ 39 نشاطًا تدريبيًا القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي والخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات البرية، وصدرت الأوامر بقيام الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والقوات الخاصة بتنفيذ عملية برمائية على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الغربي والقيام بمهمة القضاء على الأهداف المعادية.

وبدأت المناورة بإقلاع تشكيلة جوية من الطائرات متعددة المهام من مختلف القواعد الجوية، وتحميل القوات المشاركة بالمناورة لتنفيذ مهامها، وذلك بالتزامن مع قيام القوات الخاصة البحرية بالاقتحام الرأسي والأفقي للسفن معادية من خلال الطائرة «هل مي – 24» و«هل كوماندو» المحملة بالعناصر الخاصة البحرية لتنفيذ الاقتحام الرأسي للسفن المعادية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

«الدستور» تنشر أسماء الضحايا المصريين فى حريق الغابات بقبرص

تطورات جديدة فى اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

الحكومة: توافر احتياطى استراتيجى آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين

السعودية: 10 آلاف ريال غرامة محاولة الوصول للمسجد الحرام دون تصريح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق

الاحتلال يستولى على آلاف «الدونمات» غرب «سلفيت» الفلسطينية