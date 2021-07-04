«بلومبيرج»: الإمارات الدولة الأكثر تلقيحا ضد كورونا في العالم

كشفت وكالة "بلومبيرج" العالمية، اليوم الأحد، عن أن الإمارات أصبحت الدولة الأكثر تلقيحا ضد فيروس كورونا المستجد في العالم، وفقا لمؤشر الوكالة لتتبع اللقاحات.



وأوضحت الوكالة- حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية- أن الإمارات تفوقت على سيشيل لتصبح الأكثر تلقيحا ضد كورونا حيث قدمت نحو 15.5 مليون جرعة بما يكفي لتغطية 72.1% من سكانها بجرعتين.



وبهذه المناسبة، أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، أن الحملة الوطنية للتطعيم تتواصل في مختلف أنحاء الدولة، مشيرا إلى أهمية استمرار الوعي المجتمعي والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.