الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

قادة الكويت يعزون رئيس قبرص فى ضحايا حرائق الغابات

حرائق غابات
حرائق غابات

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حرائق الغابات التي اندلعت شمالي مدينتي ليماسول والرنكا في قبرص، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، راجيًا للمصابين سرعة الشفاء والعافية وبأن يتمكن المسئولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بعث نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس القبرصي، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حرائق الغابات في قبرص، كما بعث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ببرقية تعزية مماثلة. 

وفاة 4 مصريين

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الخارجية، وفاة ٤ مواطنين مصريين، كانوا يعملون في قبرص، نتيجة تلك الحرائق.

وقالت وزارة الخارجية في بيانٍ لها اليوم: "اتصالاً باندلاع حرائق هائلة في بعض القرى القبرصية أمس ٣ يوليو الجاري، والتي مازالت بعضها مندلعة حتى الآن، علمت السفارة المصرية في نيقوسيا من الجهات القبرصية المعنية بوفاة ٤ مواطنين مصريين، كانوا يعملون في قبرص، نتيجة تلك الحرائق". 

وأضاف البيان: "كانت السفارة قد قامت فور تلقيها تلك المعلومات، بتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين القبارصة، الذين أبدوا من جانبهم كل التعاون والاهتمام، وعلى رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والصحة والزراعة ورئيس جهاز الشرطة، كما انتقل السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة، حيث يجرى فحص مكان الحادث وملابساته تمهيدًا لإنهاء كافة الاجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن". 

وفي ختام بيانها، تقدمت وزارة الخارجية "بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، داعية المولى عزّ وجَل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يُسكنهم فسيح جناته".

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