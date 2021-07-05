معهد صحة الحيوان ينظم دورة تدريبية حول اعتماد المعامل طبقا لـ«أيزو»

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باعتماد معامل وزارة الزراعة لتصبح في مصاف المعامل الدولية والاستمرار فى رفع كفاءة المعامل والباحثين فيها.

وافتتح الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية اليوم الدورة التدريبية بعنوان اعتماد المعامل طبقا للمواصفة الدولية أيزو 17043 بمركز التدريب والتعلم والاستشارات المعتمد دوليا طبقا للمواصفة ايزو 21001: 2018 وحاضر فيها لواء مهندس محمد عادل رزق خبير اعتماد دولى للمجلس الوطنى للأعتماد والمنظمة العربية والأفريقية والدولية للأعتماد.

وصرح مدير المعهد بأن الدورة ستستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية من الأحد 4/7 الى الثلاثاء 6/7/2021 ويحضرها 20 متدرب من العاملين فى مجال الاعتماد بالمعهد ومعامله الفرعية.

وأشار إلى أهمية اختبار الكفاءة الدولى بين المعامل (P.T.) الذى يعتمد عليه فى رفع كفاء اداء المعامل وهو مطلب اساسى ورئيسى لاعتماد المعامل طبقا للمواصفات القياسية العالمية مثل المواصفة القياسية لاعتماد معامل الاختبار والمعايرة ايزو 17025 . والمعامل المعتمدة النوعية المتخصصة داخل معهد بحوث الصحة الحيوانية وبعض معاملة الفرعية هي المنوطة بتشخيص الامراض السيادية والوبائية والعابرة للحدود فى مصر. ويعد ذلك بمثابة أنجاز غير مسبوق للمعهد للجمع بين المردود العلمى والبحثى والتقنى والأقتصادى.

وقال شاهين إن الدورة وأهدافها تعد مطلباً ضرورياً وملحاً لرفع كفاءة المعامل والافراد وتأهيلهم للاعتماد كمعامل دولية وأن المعهد سينفذ سلسلة من هذه الدورات فى المقر الرئيسي وفروعه للعاملين بمعامل وزارة الزراعة بما يعود بالنفع على هذه المعامل لتكون بين مصاف معامل الدول المتقدمة ومركز التدريب والتعلم والاستشارات بالمعهد على استعداد تام لتنفيذ الدورات الخاصة بالأعتماد والجودة لجميع معامل وزارة الزراعة.