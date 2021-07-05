الإثنين 05 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات فى مصرع وإصابة طفلين بحريق عقار دار السلام

حريق عقار دار السلام
حريق عقار دار السلام

كشفت تحريات رجال مباحث دار السلام بقيادة المقدم وسام عطية رئيس المباحث ان ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية و مصرع و اصابة طفلين اثر اشتعال النيران داخل الشقة .

 

و كان قد لقى طفل مصرعه وأصيب آخر في حريق نشب داخل عقار سكني بدار السلام.

 

وأنقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة سكان العقار الباقيين وتم إخراجهم. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى مفاده نشوب حريق بعقار سكني بدار السلام ، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة ب4  سيارات أطفاء وتم أخماد النيران 
ويقوم رجال المباحث بسؤال شهود العقار وتفريغ كاميرات المراقبة وجمع التحريات للوقوف على أسباب الحريق ، وتم أتخاذ كافة الأجراءات القانونية حيال الواقعة.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

ويكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصول الصيف أكثر منها في فصول الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق، مشيرًا إلى أن هناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية، التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- كما أن التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، الذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول تماس كهربائي في عملية توزيع الكهرباء في الدائرة الكهربائية في المباني.

التحريات حريق مصرع حرق طفلين دار السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

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