الأحد 04 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القائد الأعلى للقوات الأمريكية بأفغانستان: يجب ألا «ندير ظهورنا» لكابول

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية بأفغانستان

قال القائد الأعلى للقوات الأمريكية في أفغانستان، سكوت ميللر، اليوم الأحد: إنه يجب على الولايات المتحدة ألا تدير ظهرها لأفغانستان بعد مغادرة القوات الأمريكية المنطقة هذا العام.


وقال ميللر في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "أعتقد أن هناك دروسًا عديدة وكما تعلمون ليست كلها ​​إيجابية، هناك انتصارات وإخفاقات، لذلك سنحتفل بتلك الانتصارات، ونتعلم جيدا من تلك الأشياء التي لم تسر كما أردنا، سيكون ذلك مهمًا للمضي قدمًا".

 

وتأتي تصريحات ميللر بعد أن حذر الجنرال في نهاية يونيو من أن الوضع الأمني ​​في أفغانستان "ليس جيدًا" وسط انسحاب الولايات المتحدة من البلاد.


ولفت ميللر إلى أن حركة طالبان تحركت بسرعة بعد بدء انسحاب القوات في أبريل، وسيطرت على عشرات المناطق وخلق ظروفًا " لن تبدو جيدة لأفغانستان في المستقبل".


وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في أبريل الماضي أن ما يقرب من 3500 جندي أمريكي متبقي في أفغانستان سيغادرون بحلول 11 سبتمبر، وكذلك حوالي سبعة آلاف جندي من الناتو.

 

واشنطن أفغانستان الولايات المتحدة أمريكا

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