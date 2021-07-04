محمد حماقي يضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد

استعدادا لطرحه

يواصل النجم محمد حماقي وضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد تمهيدًا لطرحه للجمهور في الأسواق وعبر جميع المتاجر الإلكترونية خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويعمل حاليًا محمد حماقي على تحضيرات البرومو الدعائي للأبوم والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة استعدادًا لطرح الألبوم بشكل كامل، بالإضافة إلى طرح أغنية سينجل من الألبوم خلال أيام كنوع من الدعائية الأولية للألبوم.

وانتهى محمد حماقي العام الماضي من الألبوم، لكن قام بتأجيل طرحه بسبب تداعيات فيروس كورونا، فيما قام بعد التأجيل بفتح الألبوم مرة أخرى لإجراء بعض التعديلات عليه وضم أغنيات جديدة.

صناع ألبوم محمد حماقي الجديد

ويتعاون حماقي فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفي، وتامر علي، ومحمد النادي، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما.

آخر حفلات محمد حماقي الغنائية

وكان محمد حماقي قد أحيا خلال الأيام الماضية حفلًا غنائيًا في "Jeddah Super Dome" أكبر قبة في العالم، فيما أثنى حماقي على كل التفاصيل الخاصة بالحفل بداية من استقباله بمطار جدة مرورًا بالتجهيزات.

محمد حماقي يؤدي مناسك العمرة

أدى الفنان محمد حماقي العمرة برفقة عدد من أصدقائه، وذلك بعد إحيائه حفلًا غنائيًا مساء أمس في جدة تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

وشارك في الحفل عدد كبير من جمهور محمد حماقي مع اتباع كل الإجراءات الوقائية، ونشر حماقي صورًا من الحفل عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

آخر أعمال محمد حماقي الغنائية

وطرح محمد حماقي خلال الفترة الماضية عددًا من الأغاني بشكل منفرد، ومنها أغنية "حياتك فى صورة"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع تميم.





كما طرح محمد حماقي فيديو كليب أغنية "هو ده حبيبي"، واحتلت الأغنية المراكز الأولى على تطبيق أنغامي في العديد من الدول العربية.