الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

استعدادا لطرحه

محمد حماقي يضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد

محمد حماقي
محمد حماقي

يواصل النجم محمد حماقي وضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد تمهيدًا لطرحه للجمهور في الأسواق وعبر جميع المتاجر الإلكترونية خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

ويعمل حاليًا محمد حماقي على تحضيرات البرومو الدعائي للأبوم والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة استعدادًا لطرح الألبوم بشكل كامل، بالإضافة إلى طرح أغنية سينجل من الألبوم خلال أيام كنوع من الدعائية الأولية للألبوم.

 

وانتهى محمد حماقي العام الماضي من الألبوم، لكن قام بتأجيل طرحه بسبب تداعيات فيروس كورونا، فيما قام بعد التأجيل بفتح الألبوم مرة أخرى لإجراء بعض التعديلات عليه وضم أغنيات جديدة.

 

صناع ألبوم محمد حماقي الجديد

 

 ويتعاون حماقي فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفي، وتامر علي، ومحمد النادي، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما.

 

آخر حفلات محمد حماقي الغنائية

 

وكان محمد حماقي قد أحيا خلال الأيام الماضية حفلًا غنائيًا في "Jeddah Super Dome" أكبر قبة في العالم، فيما أثنى حماقي على كل التفاصيل الخاصة بالحفل بداية من استقباله بمطار جدة مرورًا بالتجهيزات.

 

محمد حماقي يؤدي مناسك العمرة

 

أدى الفنان محمد حماقي العمرة برفقة عدد من أصدقائه، وذلك بعد إحيائه حفلًا غنائيًا مساء أمس في جدة تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

 

وشارك في الحفل عدد كبير من جمهور محمد حماقي مع اتباع كل الإجراءات الوقائية، ونشر حماقي صورًا من الحفل عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

 

آخر أعمال محمد حماقي الغنائية

وطرح محمد حماقي خلال الفترة الماضية عددًا من الأغاني بشكل منفرد، ومنها أغنية "حياتك فى صورة"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع تميم.
 


كما طرح محمد حماقي فيديو كليب أغنية "هو ده حبيبي"، واحتلت الأغنية المراكز الأولى على تطبيق أنغامي في العديد من الدول العربية.

محمد حماقى ألبوم محمد حماقي ألبوم محمد حماقي الجديد اغاني محمد حماقي المطرب محمد حماقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

«الدستور» تنشر أسماء الضحايا المصريين فى حريق الغابات بقبرص

تطورات جديدة فى اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

الحكومة: توافر احتياطى استراتيجى آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين

السعودية: 10 آلاف ريال غرامة محاولة الوصول للمسجد الحرام دون تصريح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق

الاحتلال يستولى على آلاف «الدونمات» غرب «سلفيت» الفلسطينية