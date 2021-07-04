الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات خادمة وسائق سرقا ذهبًا وأموالًا من داخل شقة بالمقطم

حبس
حبس

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، عن أن المتهمَين بسرقة شقة سيدة بالمقطم اعترفا بسرقتها وبمواجهة المتهمة الأولي وتعمل خادمة لدى المجني عليها اعترفت بارتكاب الواقعة وأقرت بأنه نظرًا لطبيعة عملها طرف المُبلغة وعلمها باحتفاظها بمشغولات ذهبية ومبالغ مالية داخل الشقة محل البلاغ اختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها، واقتسام متحصلات الواقعة مع (سائق لدى المجنى عليها) مقابل عدم الإبلاغ عنها وبسؤال المتهم الثاني "سائق" أيّد أقوال المتهمة الأولي واعترفا أنهما قاما بسرقة المجني عليها ولاذا بالفرار.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سيدة وسائق سرقا ذهبًا وأموالًا من داخل شقة سيدة يعملان لديها بالمقطم. 

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة حقيبة بداخلها عدد من المشغولات الذهبية ومجموعة من المتعلقات الشخصية، مبلغ مالى من داخل مسكنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات تعمل لدى المجنى عليها، مقيمة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وتم ضبط المتهم الثاني سائق ويعمل لدى المجني عليها، وأقر بما جاء بأقوالها.

تم بإرشادهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بإخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمرا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، واستكمال مناقشة المتهمَين عما إذا كانا ارتكبا جرائم أخرى مماثلة من عدمه وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

اعترافات خادمة سائق سرقة شقة المقطم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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