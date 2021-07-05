بعد مطالب مقاطعة «البيض».. ما أسباب ارتفاع أسعار «بروتين الغلابة»؟

شهدت أسعار كراتين البيض ارتفاعا ملحوظا بصورة عامة ووصل سعر الواحدة إلى 45 جنيها، وسجل البيض البلدي 66 جنيها، ما أدى إلى غضب المواطنين ومطالبة البعض بمقاطعة شراءه من الأسواق.

وقال إبراهيم ناجي، أحد تجار البيض، إن البيض يعتمد علي البورصة وهي ما يحدد سعره باستمرار، وسعره تحكمه أشياء أخرى مثل ثمن الأعلاف المتزايد في الفترة الأخيرة وإنتاجية الدواجن.

وأضاف محمد سعد، تاجر أيضا، أن السبب الرئيسي وراء غلاء أسعار البيض ارتفاع السعر العالمي لعلف الدجاج، مشيرًا إلى أن الدجاج يستهلك الكثير من العلف ما يجعل التكلفة مرتفعة على المربين، ما أدى إلى غضب أصحاب المزارع، ولا يمكن إغفال الحراراة المرتفعة في تأثيرها على سعر البيض، بسبب زيادة خسائر التاجر في النقل والتخزين.

وقالت سامية علي، مواطنة، إن سعر كرتونة البيض ارتفع خلال 10 أيام الأخيرة من 38 إلى 45 جنيها بشكل مفاجىء، متابعة: "إحنا مش عارفين إيه السبب في رفع السعر، بس كل ما نسأل التجار يقولولنا بورصة البيض والدولار هو السبب لدرجة إن قولنا هنقاطع البيض، بس منقدرش نستغنى عنه وخصوصا الأطفال وأغلب الأكلات بتعتمد عليه وناس غلابة كتير أكلتها الرئيسية البيض كمصدر للبروتين مكان الفراخ واللحمة".