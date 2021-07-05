الإثنين 05 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد مطالب مقاطعة «البيض».. ما أسباب ارتفاع أسعار «بروتين الغلابة»؟

أسعار البيض
أسعار البيض

شهدت أسعار كراتين البيض ارتفاعا ملحوظا بصورة عامة ووصل سعر الواحدة إلى 45 جنيها، وسجل البيض البلدي 66 جنيها، ما أدى إلى غضب المواطنين ومطالبة البعض بمقاطعة شراءه من الأسواق.

وقال إبراهيم ناجي، أحد تجار البيض، إن البيض يعتمد علي البورصة وهي ما يحدد سعره باستمرار، وسعره تحكمه أشياء أخرى مثل ثمن الأعلاف المتزايد في الفترة الأخيرة وإنتاجية الدواجن.

وأضاف محمد سعد، تاجر أيضا، أن السبب الرئيسي وراء غلاء أسعار البيض ارتفاع السعر العالمي لعلف الدجاج، مشيرًا إلى أن الدجاج يستهلك الكثير من العلف ما يجعل التكلفة مرتفعة على المربين، ما أدى إلى غضب أصحاب المزارع، ولا يمكن إغفال الحراراة المرتفعة في تأثيرها على سعر البيض، بسبب زيادة خسائر التاجر في النقل والتخزين.

وقالت سامية علي، مواطنة، إن سعر كرتونة البيض ارتفع خلال 10 أيام الأخيرة من 38 إلى 45 جنيها بشكل مفاجىء، متابعة: "إحنا مش عارفين إيه السبب في رفع السعر، بس كل ما نسأل التجار يقولولنا بورصة البيض والدولار هو السبب لدرجة إن قولنا هنقاطع البيض، بس منقدرش نستغنى عنه وخصوصا الأطفال وأغلب الأكلات بتعتمد عليه وناس غلابة كتير أكلتها الرئيسية البيض كمصدر للبروتين مكان الفراخ واللحمة".

البورصة حماية المستهلك أسعار البيض سعر البيض بورصة البيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

وزير التعليم يوجه رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة 2021

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

تطورات جديدة فى اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

كورونا حول العالم: 183.8 مليون إصابة وإعطاء 3.2 مليار جرعة لقاح

بعد مطالب مقاطعة «البيض».. ما أسباب ارتفاع أسعار «بروتين الغلابة»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق

الاحتلال يستولى على آلاف «الدونمات» غرب «سلفيت» الفلسطينية