«حياة كريمة» تواصل أعمال رفع كفاءة القرى في عدة محافظات

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» تواصل نشاطاتها بعدد من المحافظات، حيث جاءت زيارة مجلس الوزراء بمحافظة الدقهلية، لمتابعة الأعمال الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بحضور ممثلي المؤسسة لمدة ثلاث أيام على كل القرى ٢٦ وتوابعهم بمركز شربين.

أما بالنسبة للمشروعات التي تتم بالقرى المستهدفة، فقد تم الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه بنسبة ١٠٠٪ في أغلب القرى وتجاوزت نسب تنفيذ مجمعات الخدمات ٥٠٪ كما تم البدء فى تنفيذ اغلب محطات الصرف والمعالجة.

وتابعت المؤسسة في بيان لها، أنه تم البدء في أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية الروس التابعة لقرية خليج بحرى، مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، حيث تمت بدأت أعمال الحفر بشبكات الانحدار بالعظمة (قومسيون شرق) بنسبة تنفيذ 5%.