سيامة كاهن جديد لإيبارشية جنوب الولايات المتحدة

سيامة كاهن جديد لإيبارشية جنوب الولايات المتحدة
ترأس القداس الإلهى صباح اليوم بمناسبة ( العيد الوطنى لأمريكا) كلٌ من الأنبا يوسف أسقف تكساس، فلوريدا وجنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، والأنبا بيتر أسقف شمال وجنوب كارولينا وكنتاكي، والأنبا سارافيم أسقف أوهايو وميتشجن وإنديانا، والأنبا بيزل والأنبا جريجوري أساقفة عموم إيبارشية جنوبى الولايات المتحدة، بكنيسة القديسة العذراء مريم فى ولاية فلوريدا بحضور كهنة، شمامسة وشعب الكنيسة.
وتحدث الأنبا بيتر فى عظة القداس عن علاقة، نظرة ومحبة الانسان للآخرين طبقاً لتعاليم ووصايا السيد المسيح له المجد كما جاء بالكتاب المقدس، وعقب صلاة الصلح أتم الأسقفة الاجلاء طقس سيامة الشماس مينا عوض كاهناً للخدمة على مذبح كنيسة القديسة العذراء مريم باسم القس ويصا.