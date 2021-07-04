سيامة كاهن جديد لإيبارشية جنوب الولايات المتحدة

ترأس القداس الإلهى صباح اليوم بمناسبة ( العيد الوطنى لأمريكا) كلٌ من الأنبا يوسف أسقف تكساس، فلوريدا وجنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، والأنبا بيتر أسقف شمال وجنوب كارولينا وكنتاكي، والأنبا سارافيم أسقف أوهايو وميتشجن وإنديانا، والأنبا بيزل والأنبا جريجوري أساقفة عموم إيبارشية جنوبى الولايات المتحدة، بكنيسة القديسة العذراء مريم فى ولاية فلوريدا بحضور كهنة، شمامسة وشعب الكنيسة.

وتحدث الأنبا بيتر فى عظة القداس عن علاقة، نظرة ومحبة الانسان للآخرين طبقاً لتعاليم ووصايا السيد المسيح له المجد كما جاء بالكتاب المقدس، وعقب صلاة الصلح أتم الأسقفة الاجلاء طقس سيامة الشماس مينا عوض كاهناً للخدمة على مذبح كنيسة القديسة العذراء مريم باسم القس ويصا.