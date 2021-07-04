لليوم الرابع على التوالي.. محمود العسيلي يتصدر تريند يوتيوب بأغنية «على خدك»

يواصل المطرب محمود العسيلي تصدر تريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وذلك بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل أسم “على خدك".

وتصدر محمود العسيلي المركز الخامس للمحتويات الرائجة بموقع “يوتيوب” وذلك لليوم الرابع على التوالي منذ أن طرح أغنية “على خدك” في يوم 1 يوليو الماضي وذلك على طريقة الفيديو كليب، وأقتربت الأغنية من مليون مشاهدة في أقل من أسبوع.

وتعاون محمود العسيلي في أغنية "على خدك" مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والموزع الموسيقي على فتح الله، والكليب من إخراج رونا العريان، ووضع ألحان الأغنية محمود العسيلي.

كلمات أغنية على خدك

ثواني عمري كانت بتفوت عليا سنين

وحشتيني لدرجة كنت أنا نفسي ماتخيلهاش

وكان قلبي بيسأل ليه ما بنشوفهاش

وعلى خدك ادي بوسة على خدك

وعلى زعلك ماقدرش أنا على زعلك

وكفاية اللي احنا ضيعناه

وعلى خدك ادي بوسة على خدك

يا لذاذتك في الدنيا دي مين قدك

ده وجودك بالنسبة ليا حياة

ليالي فيها عيشنا ومليون ذكرى ده ما بينا كتير

يا روحي قولي سامحتي خلاص بلاش تفكير

وخدي مني قلبي وعمري بحاله خدي عيني كمان

آخر أعمال محمود العسيلي الغنائية

وكان محمود العسيلي قد طرح مؤخرا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "بقت معايا"، عبر اليوتيوب وقنوات المزيكا المختلفة.

"بقت معايا"، من كلمات سارة فرج، ألحان إيهاب عبدالواحد ومحمود العسيلي، توزيع أمير هداية، إنتاج "دي إس ميديا" و"صوت الدلتا"، ومن إخراج إبراهيم حدرج.

ومن الأغانى التي قام بطرحها أيضا خلال الفترة الأخيرة "حب غلط"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع على فتح الله وميكس وماستر علي فتح الله.

واختارالعسيلى الدخول في عام 2021 بأغنية رومانسية درامية عن البعد والفراق، كما اعتمد في تصويرها على الأجواء الشتوية.

وكان محمود العسيلي قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضخما في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي ليبدأ بذلك سلسلة حفلاته الصيفية.

وقدم محمود العسيلي خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما أنه قدم أغنيته الجديدة قبل طرحها على يوتيوب والتي تحمل عنوان "على خدك".