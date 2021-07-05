نصائح مهمة لتفادي الموجة الحارة: إليك طقس الإثنين

سادت موجة حارة على جميع أنحاء البلاد، حيث أدت إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بحسب ما أعلنه خبراء الأرصاد الجوية وفي ظل الطقس الحار يعاني الكثيرين من الموجة الحارة، خاصة كبار السن والأطفال.



“الدستور” تستعرض فى السطور التالية مجموعة من النصائح لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة فى النهار، بحسب الهيئة العامة للأرصاد وخبراء الطقس



- ارتداء ملابس قطنية فضفاضة، حتى تكون مريحة فى الأجواء الحار ولا تسبب لجلدك أي التهابات.



- اذا اضطررت للخروج نهارا ينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.



- ينصح بالأكثار من تناول السوائل وخاصة المياه طوال اليوم، لتعويض المياه الخارجة من جسمك في هيئة عرق.



- يجب عدم ترك اي مواد قابلة للأشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات.



-اهتم بشراب الكثير من المياه لترطيب جسدك فى الموجة الحارة.



- تناول أطعمة غنية بالخضروات والفاكهة لاحتواءهم على الفيتامينات اللازمة لجسمك.



- تجنب تناول المقليات والأطعمة الدسمة والأطعمة الحادقة، فى فصل الصيف، لصحة أفضل.



-الابتعاد عن تناول الكافيين للاحتفاظ بسوائل الجسم رطبا.



- خفض المجهود البدني قدر الامكان مع ارتفاع الحرارة الشديد.



فى حالة قيادة السيارة، عليك فتح نوافذ السيارة، لتهوية وتفريغ الهواء الساخن.



-عدم السفر بالسيارة خلال فترة الظهيرة لحمايتك من ارتفاع درجة الحرارة الشديد.



طقس غدا الإثنين



كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا الإثنين استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية مع نشاط رياح على بعض المناطق، كالتالي:



-يتوقع الخبراء أن يكون طقس الإثنين على كافة أنحاء الجمهورية أن يكون طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا.



-طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارا.



- طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا.



كما أشارت هيئة الأرصاد، إلى ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.