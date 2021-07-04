الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أبرزهم أنغام وشارموفرز.. خريطة حفلات نجوم الغناء خلال شهر يوليو

حفل غنائي
حفل غنائي

يستعد عدد كبير من نجوم الطرب لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال شهر يوليو الجاري في مصر وعدد من الدول العربية ضمن حفلات موسم صيف 2021.

 

ويرصد “الدستور” في السطور التالية خريطة حفلات النجوم في شهر يوليو:

 

هاني شاكر

ويستعد هاني شاكر لإحياء حفل غنائي ضخما يوم 8 يوليو المقبل على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر وذلك ضمن برنامج الأوبرا لحفلات صيف 2021.

 

نوران أبو طالب

 

تستعد المطربة نوران أبو طالب لإحياء حفل غنائي في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 9 يوليو المقبل على خشبة مسرح الزمالك.

 

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على أكثر من فئة حيث تبدأ الأسعار بمبلغ 800 جنيه مصري، والفئة الثانية بميلغ 200 جنيه مصري، والفئة الثالثة مبلغ 100 جنيه مصري، مع الحرص الكامل بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا والتي تتمثل في التعقيم وقياس درجات الحرارة للجمهور والتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الطبية.

 

شارموفرز

 

يستعد فريق شارموفرز لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم 15 يوليو داخل حديقة “هايد بارك” بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

 

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور إلكترونيا على فئتين الأولى بملغ 450 جنيها مصريا والفئة الثانية بمبلغ 250 جنيها مصريا ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

 

نوال الزغبي

 

تستعد المطربة اللبنانية نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي ضخم خلال الفترة المقبلة في العاصمة السورية دمشق، وذلك يوم 16 من شهر يوليو الجاري.

 

أنغام

 

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفلا غنائياً ضخماً، وذلك يوم 30 يوليو الجاري على خشبة المسرح المكشوف لمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس.

 

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على أكثر من فئة، حيث تبدأ الأسعار بفئة 2000 جنيها، ثم 1600 جنيها، ثم 1200 جنيها، ثم 900 جنيها، ثم 800 جنيها، والفئة الأخيرة بمبلغ 600 جنيها مصريا.

حفلات شهر يوليو حفلات حفلات غنائية أنغام هاني شاكر شارموفرز نوال الزغبي المطربة نوران أبو طالب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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