نانسي عجرم تصل للمليون الأول بأغنيتها الجديدة «بدي حدا أحبه»

حصدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم نجاحا كبيرا بعد يوم واحد فقط من طرحها لأغنيتها الجديده “بدي حدا احبه”، والتي قامت بطرحها علي موقع يوتيوب الخاص بالفيديوهات.

الأغنيه التي كانت مليئة بالعواطف والخزن الشديد تجاوزت المليون الأول بعدما تصدرت الترند طوال الـ 24 ساعه الماضيه في اكثر من دولة عربية وهي ضمن اغنيات البوم نانسي عجرم الجديد الذي تقوم بطرح أغنياته بشكل متتالي علي قناتها على يوتيوب .

وحملت قصة الاغنية حالة حزن شديد من خلال كلماتها وحتي شكل الكليب نفسه حيث ظهرت وحيدة وتنادي علي شخص تحبه علي حسب كلمات الاغنيه نفسها.

أغنية "بدي حدا حبو" من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع هادي شرارة. وهي من الاغنيات التي تحدثت نانسي عجرم باعتبارها من واحده من الاعمال القريبه لقلبها والتي ستكون من الاغاني الهامه في البومها الجديد والذي طرحت منه اربعه اغاني الي الان.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نانسي عجرم كانت أغنية "جاية معاك" من كلمات ​​خالد تاج الدين​، ألحان ​​وليد سعد​​ وتوزيع موسيقي ​​أحمد إبراهيم​​. أغنية "جاية معاك" هي الأغنية الثالثة من ألبوم نانسي المرتقب صدوره “​نانسي 10​”، وكانت أصدرت أغنيتين منه الأولى باللهجة المصرية بعنوان “​حبك بيقوى​​” وأخرى لبنانية وهي “​​مشكلتك الوحيدة” التي حققت 2 مليون مشاهدة على “يوتيوب” ودخلت بها الترند المحلي والعالمي على الموقع نفسه.

وكانت قد أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مساء الأربعاء الماضي، حفلا غنائيا داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة. وظهرت نانسي خلال الحفل بإطلالة مميزة، بفستان من تصميم حسين بظاظا، وقدمت مجموعة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، أبرزها "جاية معاك" و"حبك بيقوي" و"بدنا نولع الجو" و"ما تيجي هنا"، وغيرها.