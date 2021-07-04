خبراء: قاعدة 3 يوليو تصون مقدرات البلاد.. وتطبيق عملي لمفهوم «القوة الشاملة»

أشاد عدد من الخبراء بافتتاح قاعدة «٣ يوليو» البحرية، مؤكدين أنها إنجاز غير مسبوق ينضم إلى إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال اللواء بحرى محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، إن قاعدة «٣ يوليو» البحرية ستستخدم فى التصدى لأى محاولات اختراق من القوى المعادية بواسطة الغواصات، مضيفًا أن المناورة «قادر ٢٠٢١» أظهرت قوة العمل المشترك والتنسيق بين أفرع القوات المسلحة المصرية.

وأشار إلى أن «القاعدة البحرية تمتلك تكنولوجيا عسكرية على أعلى مستوى لاكتشاف الغواصات المعادية، وهى مجهزة للتصدى لأى محاولات عدائية باستخدام الطائرات دون طيار، كما أنها تؤمّن ثروات الدولة المصرية»، منوهًا بأن القيادة العامة للقوات المسلحة تعمل على تحديث الأسطول البحرى الذى أصبح يمتلك أحدث منظومات القتال العالمية التى تؤمّن الحدود من أى أعداء.

وذكر أن القاعدة قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من المراكب، وقادرة أيضًا على تقديم الدعم الفنى والإمداد التقنى، مشددًا على أن هناك عائدًا اقتصاديًا منها أيضًا.

وقال إن دول حلف شمال الأطلسى «ناتو» تستخدم الفرقاطة «فريم» الإيطالية المطورة، والتى تستخدمها مصر، مضيفًا أن الفرقاطة «فريم» التى تستخدمها مصر تحمل طائرات مسلحة بأعلى تكنولوجيا، كما أنها تُحدث اتزانًا فى القوة العسكرية وتعد تفوقًا لمصر.

من جانبه، قال اللواء طيار هشام الحلبى، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن القوة البحرية المصرية تستخدم أسلحة على أعلى مستوى تكنولوجى، لأنها تحمى ثروات مصر فى البحر المتوسط، كما تحمى كل الكيانات الاقتصادية فى المنطقة.

وفى السياق ذاته، أشاد اللواء حاتم حشمت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس قاعدة «٣ يوليو،» مؤكدًًا أنها تهدف للحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى، فضلًا عن دورها الكبير فى تأمين البلاد فى الاتجاه الاستراتيجى الشمالى والغربى، وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية.

من جهته، قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات السياسية والاستراتيجية، إن افتتاح القاعدة يحمل العديد من مشاعر الفخر بإمكانات الوطن، وسيره بخطى ثابتة على خطة استراتيجية متكاملة الأبعاد، ويطبق مفهوم القوة الشاملة للدولة، بتدشين أهم ارتكاز استراتيجى على جنوب المتوسط بلا منازع، على مستويات القوة والقدرة، خاصة أن هذا الارتكاز على مساحة ١٠ ملايين متر مربع ومجهز على أعلى مستوى ومتوفر به كل الخدمات.

وأضاف أن هذا الافتتاح سباق مع الزمن فى كثير من الإنجازات، سواء القاعدة العسكرية أو الإنجازات السابقة، مشيرًا إلى أن كل من شارك تدريبات مع مصر أشاد بالجندى والضابط والقائد العسكرى المصرى، الذين أثبتوا للعالم سمعة رفيعة المستوى، «وهذه السمعة لم تكن وليدة اللحظة أو أتت من فراغ، ولكن اكتسبوها من خلال تراكمات عديدة».

بينما قال الفريق أسامة الجندى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، إن قاعدة «٣ يوليو» تعتبر إضافة استراتيجية للدولة المصرية على الاتجاه الاستراتيجى الغربى بالبحر المتوسط.

وأضاف أن الهدف من إنشاء القاعدة البحرية يأتى فى إطار التزام الدولة المصرية بتأمين السواحل المصرية وتحقيق الأمن البحرى، والمحافظة على حرية الملاحة الدولية، ومنع الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى تأمين مقدرات مصر الاقتصادية بالبحر المتوسط فى منطقة من أهم المناطق الاستراتيجية على مستوى العالم.

وتابع: «إنشاء القاعدة بمنطقة جرجوب يعتبر الامتداد الاستراتيجى للمسرح البحرى فى الاتجاه الغربى، الذى يبعد بمسافة ١٧٥ ميلًا بحريًا من الإسكندرية، حيث يقترب من نقطة الاختناق الرئيسية بالبحر المتوسط، (مضيق بانتلاريا)، بما يحقق مقومات الحرب البحرية الحديثة للوحدات البحرية، لمنع العدو من فرض سيطرته على المسرح».