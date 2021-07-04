«بنكمل بعض» دويتو يجمع أحمد علي وضحى عبد المالك

عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب وموقع أنغامى، وجميع المنصات الرقمية والسمعية الشهيرة، أطلق المطرب والملحن أحمد علي برفقة المطربة ضحى عبد المالك، أغنية دويتو على طريقة الفيديو كليب، حملت عنوان «بنكمل بعض».

أغنية «بنكمل بعض» من كلمات الشاعرة سلمى رشيد، وألحان أحمد على وضحى عبد المالك، جيتار إبرام ممدوح، توزيع وميكس أحمد على، تصوير أحمد فهيم، إخراج أحمد على.

وتقول كلمات الأغنية:"

حقك يا قلبي تميل .. لو شوفت قلب جميل .. زي الملاك زيك وان جينا للتفاصيل

في ضحكه بتنور .. سبحانه من صور .. كان قلبي بيدور ف لقيت عنيكي دليل

علي قد ما تمنيت .. شفت ف عيونك بيت .. وامان منين مابروح رديت ف قلبي الروح

علمت قلبي حاجات .. حبك مالوش حسابات .. حتي ف زعلنا ساعات ماقدرش اقولك روح

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بنكمل بعض ومهما نغيب

بنقرب اكتر اصله نصيب

من احساسنا هنروح علي فين

زي اللي بيحصل ف الحكايات

كل.اللي يشوفنا يقول اخوات

شكلنا مع بعض يشد العين

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قلبك بقالي الكون .. وبقيت خلاص مجنون .. ياللي انتي فيكي عيون سحراني شكل ولون

مبقتش اخاف م الناس .. ولقيت كياني خلاص .. قلبي اتملا ب احساس واهو هو دا المضمون

ياللي انت وش الخير .. غيرت فيا كتير .. احساسي جنبك غير اصل اللي بينا كبير

ياللي انت روحي معاك .. شايفاك حبيبي ملاك .. انا ليك سند وحياه ارتاح من التفكير

بنكمل بعض ومهما نغيب

بنقرب اكتر اصله نصيب

من احساسنا هنروح علي فين

زي اللي بيحصل ف الحكايات

كل.اللي يشوفنا يقول اخوات

شكلنا مع بعض يشد العين

يشار أن المطرب والملحن أحمد على طرح مؤخرا أغنية "يجوز نسيت"، كلمات الشاعر الغنائى مينا عبدالله، ألحان أحمد على، توزيع موسيقى حسام سعيد، جيتارات سامح رفيق، إخراج ميدو منيب، بالتعاون مع شركة الإنتاج بووز-pause.

وقام علي بالتلحين للعديد من المطربين منهم المطربة الفلسطنية الشهيرة إلهام روحانا وحقق نجاحا كبير مؤخرا من خلال أغنيه "عروسة البحر"، كلمات الشاعر الغنائى مينا عبدالله، ألحان أحمد على، توزيع موسيقى "Jason"، إخراج حمادة النجار، بالتعاون مع شركة الإنتاج tonality.