الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتحار طالبة خنقا داخل مسكنها فى شبين القناطر بالقليوبية

انتحار
انتحار

أقدمت طالبة على الانتحار والتخلص من حياتها بخنق نفسها داخل مسكنها، في حين تُكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف غموض الواقعة، بعد تبين وجود آثار خنق حول الرقبة، فيما تولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شبين القناطر، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طالبة داخل مسكنها بقرية نوب طحا في شبين القناطر.

بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لفتاة تدعى "زينب. ص" 15 عامًا - طالبة، ومقيمة بالعنوان المذكور، وتبين وجود آثار خنق حول الرقبة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بإشراف اللواء حاتم رئيس مباحث القليوبية بالتحري عن الواقعة، وكشف ملابسات الواقعة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفى سياق آخر، مباحث مركز شبين القناطر، القبض على صاحب محل كوافير و2 آخرين لقيامهم بالنصب على أصحاب محلات الذهب، من خلال بيع مصوغات ذهبية مقلدة ومزورة على أنها قطع ذهبية حقيقية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى لواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد بتلقيه بلاغا من "هيثم م" صاحب محل مجوهرات زيدان بشبين القناطر، يفيد بضبط 3 أشخاص وبحوزتهم مصوغات ذهبية مقلدة وقيامهم بالنصب على أصحاب محلات الذهب وبيعها على أنها حقيقية.

جرى إخطار لواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وبالانتقال والفحص تبين ضبط "سمية ج. ر" صاحب محل كوافير، ومقيمة الزاوية الحمراء بالقاهرة، و"نسمة ح. ع" مقيمة محافظة الفيوم، "سامح ص. ز" ومقيم زاوية الحمراء القاهرة، وبحوزتهم مصوغات ذهبية مقلدة، عبارة عن عدد من الدبل ودلايات ذهبية ومبالغ مالية ودفاتر فواتير لمحلات بيع ذهب مجهولة المصدر

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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