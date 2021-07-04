مطار مرسى مطروح يستقبل 124 سائحا من كازاخستان

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، إن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل للأسبوع الثالث على التوالي سادس طائرة شارتر تحمل على متنها ١٢٤ سائحا من كازاخستان.

وأوضح ان عددا من فنادق مطروح الكبرى ستستقبل السائحين في إطار موسم الصيف السياحي بالمحافظة مع إعداد برنامج لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمحافظة مطروح.

جاء ذلك استمرارا لتدفق السياحة الأجنبية الخارجية على محافظة مطروح، مع ما تتمتع به من إمكانيات سياحية تؤهلها لاحتلال مكانتها السياحية العالمية.

وكان قد استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطرح، يرافقه اللواء أشرف السيد مدير مطار مرسى مطروح الدولي، أول طائرة شارتر من دولة رومانيا على متنها 29 أجنبيا.

وتابع محافظ مطروح ومدير مطار مرسى مطروح الدولي، الإجراءات الاحترازية والوقائية بداية من قياس درجات الحرارة وحتى شهادة سلبية تحاليل فيروس كورونا pcr وإجراءات الوصول.

وقامت إدارة السياحة والفنادق بديوان عام محافظة مطروح وإدارة مطار مرسى مطروح الدولي بتوزيع الورود والشكولاتة على الفوج السياحي عقب وصوله، بالإضافة إلى توزيع كتيبات سياحية عن معالم محافظة مطروح بالمدن المختلفة وخاصة اللغة الإنجليزية.

وقالت أنات بسانو رومانية الجنسية خلال حديث سابق لـ"الدستور، أنها سعيدة بجولتها السياحية داخل محافظة مطروح حيث قامت بزيارة مدينة العلمين ومدينه سيوة واستقبلها أطفال واحة سيوة بالزي الرسمي للمدينة هي وباقي الوفد السياحي خلال زيارتهم للمحافظة.

وأوضحت أنها استمتعت بالجولة السياحية التي تم تنظيمها داخل مدينة مرسي مطروح مرددة "بتمني آجي أزور محافظة مطروح مرة أخري".

وأضاف حسين هارون مدير شركة ترافكو للسياحة بمطروح والمرافق للوفد السياحي القادم من دولة رومانيا، خلال حديثة لـ"الدستور، أن كان هناك تعاون بين جميع الأجهزة داخل محافظة مطروح لاستقبال أول طائرة شارتر وعلى متنها 29 اجنبيا من دولة رومانيا.

وأكد أن الوفد السياحي الروماني كان سعيدا بالاستقبال الحافل بمحافظة مطروح تحت قيادة قائد الإقليم اللواء خالد شعيب مشيرا إلى أنه بدءا من شهر يونيو ستستقبل المحافظة عددا من الرحلات من دولة رومانيا للاستمتاع بالمعالم السياحية والأثرية داخل محافظة مطروح.

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