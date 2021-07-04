الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مطار مرسى مطروح يستقبل 124 سائحا من كازاخستان

مطار مرسي مطروح الدولي
مطار مرسي مطروح الدولي

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، إن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل للأسبوع الثالث على التوالي سادس طائرة شارتر تحمل على متنها ١٢٤ سائحا من كازاخستان.

وأوضح ان عددا من فنادق مطروح الكبرى ستستقبل السائحين في إطار موسم الصيف السياحي بالمحافظة مع إعداد برنامج لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمحافظة مطروح. 

جاء ذلك استمرارا لتدفق السياحة الأجنبية الخارجية على محافظة مطروح، مع ما تتمتع به من إمكانيات سياحية تؤهلها لاحتلال مكانتها السياحية العالمية. 

وكان قد استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطرح، يرافقه اللواء أشرف السيد مدير مطار مرسى مطروح الدولي، أول طائرة شارتر من دولة رومانيا على متنها 29 أجنبيا.

وتابع محافظ مطروح ومدير مطار مرسى مطروح الدولي، الإجراءات الاحترازية والوقائية بداية من قياس درجات الحرارة وحتى شهادة سلبية تحاليل فيروس كورونا pcr وإجراءات الوصول.

وقامت إدارة السياحة والفنادق بديوان عام محافظة مطروح وإدارة مطار مرسى مطروح الدولي بتوزيع الورود والشكولاتة على الفوج السياحي عقب وصوله، بالإضافة إلى توزيع كتيبات  سياحية عن معالم محافظة مطروح بالمدن المختلفة وخاصة اللغة الإنجليزية.

وقالت أنات بسانو رومانية الجنسية خلال حديث سابق لـ"الدستور، أنها سعيدة بجولتها السياحية داخل محافظة مطروح حيث قامت بزيارة مدينة العلمين ومدينه سيوة واستقبلها أطفال واحة سيوة بالزي الرسمي للمدينة هي وباقي الوفد السياحي خلال زيارتهم للمحافظة.

وأوضحت أنها استمتعت بالجولة السياحية التي تم تنظيمها داخل مدينة مرسي مطروح مرددة "بتمني آجي أزور محافظة مطروح مرة أخري".

وأضاف حسين هارون مدير شركة ترافكو للسياحة بمطروح والمرافق للوفد السياحي القادم من دولة رومانيا، خلال حديثة لـ"الدستور، أن كان هناك تعاون بين جميع الأجهزة داخل محافظة مطروح لاستقبال أول طائرة شارتر وعلى متنها 29 اجنبيا من دولة رومانيا.

وأكد أن الوفد السياحي الروماني كان سعيدا بالاستقبال الحافل بمحافظة مطروح تحت قيادة قائد الإقليم اللواء خالد شعيب مشيرا إلى أنه بدءا من شهر يونيو ستستقبل المحافظة عددا من الرحلات من دولة رومانيا للاستمتاع بالمعالم السياحية والأثرية داخل محافظة مطروح.  

IMG-20210704-WA0051
IMG-20210704-WA0051
IMG-20210704-WA0050
IMG-20210704-WA0050
IMG-20210704-WA0049
IMG-20210704-WA0049
IMG-20210704-WA0048
IMG-20210704-WA0048
IMG-20210704-WA0046
IMG-20210704-WA0046
IMG-20210704-WA0043
IMG-20210704-WA0043
IMG-20210704-WA0040
IMG-20210704-WA0040
IMG-20210704-WA0038
IMG-20210704-WA0038
IMG-20210704-WA0033
IMG-20210704-WA0033
IMG-20210704-WA0034
IMG-20210704-WA0034
IMG-20210704-WA0036
IMG-20210704-WA0036
IMG-20210704-WA0039
IMG-20210704-WA0039
IMG-20210704-WA0032
IMG-20210704-WA0032
محافظ مطروح السياحة الأجنبية الأماكن السياحية مطار مرسي مطروح الدولي كازاخستان

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

«الدستور» تنشر أسماء الضحايا المصريين فى حريق الغابات بقبرص

تطورات جديدة فى اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

الحكومة: توافر احتياطى استراتيجى آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين

السعودية: 10 آلاف ريال غرامة محاولة الوصول للمسجد الحرام دون تصريح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق

الاحتلال يستولى على آلاف «الدونمات» غرب «سلفيت» الفلسطينية