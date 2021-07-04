المغرب: 605 إصابات و4 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 605 إصابات جديدة بفيروس "كوفيد -19" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 534 ألفا و550 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، في بيان، اليوم، بأن مجموع التحاليل التي أجريت بلغ 12 ألفا و536 فحصا، وبأن إجمالي الفحوص بلغ 6 ملايين و373 ألفا و617 فحصا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 4 وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 9319، كما تم تسجيل 557 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من كوفيد - 19 المستجد 519 ألفا، و696 حالة.

الجدير بالذكر، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.