الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

1735 نسخة من أمهات الكتب التراثية حصيلة مبيعات «دار الوثائق» في معرض الكتاب

دار الوثائق
دار الوثائق

قالت الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، إن إجمالي مبيعات الدار خلال الثلاثة أيام الأولى من معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52 وصلت إلى 1735 نسخة من كتب التراث والكتب المحققة.

 

وأوضحت أن العناوين الأكثر مبيعًا هي عجائب الآثار «4 أجزاء»، أبكار الأفكار «5 أجزاء»، جواهر القرآن، عيون التواريخ «6 أجزاء»، ألف ليلة وليلة «12 جزء»، كتاب الأمالي للقالي «4 أجزاء»، أخبار البلدان «2 جزء»، أنباه الرواه على أنباه النحاه «4 أجزاء»، الشاهنامه، اتعاظ الحنفا «4 أجزاء» ووثائق الديواني العالي، وأضافت أن الهيئة تقدم خصمًا يصل إلى 25% على إصداراتها لجميع رواد المعرض.

 

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت شعار «في القراءة حياة»، وتقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري، بمشاركة 1218 ناشرًا من 25 دولة عربية وأجنبية.

 

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة «ثقافتك كتابك» التى يخصص لها ركن خاص، وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيهًا بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية تشمل كل التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

 

وتضم المنصة أيضًا المحتوى الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة.

دار الكتب والوثائق القومية معرض الكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب أمهات الكتب التراثية دار الوثائق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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