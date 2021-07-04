«لا تليق بالإسلام».. هجوم من المتشددين دينيًا على بسنت نورالدين بسبب صورة

هجوم شديد شنّه المتابعون لبسنت نورالدين، عقب نشر صورة لها على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهي تتسلق شجرة في كينيا، حيث هاجمها مجموعة من المتشددين، متهمين إياها بمخالفة تعاليم الدين الإسلامي.



"صورة بسنت نورالدين"

بدأت القصة بنشر بسنت نورالدين صورتها وظهرت خلالها متسلقة شجرة في كينيا، معلقة عليها: "رحلتى إلى كينيا مليانة بالمغامرات والكثير من أنواع القرود وطبعًا ده باين تأثيره عليا فى الصورة.. كل كواليس السفر بنزلها على الإنستجرام وانتظروا فيديوهات قوية جدًا عن كينيا قريبًا بأمر الله".



"الهجوم عليها"

وجاء الهجوم عليها مصحوبًا بتعليقات وصلت إلى حد الشتائم، حيث قالت هالة: "الله يرضى عليكي يا بسنت زى ما هداكى للتمسك بالحجاب تذكرى أن الحجاب مش حتة طرحة.. ربنا ينور طريقك لهداه يا رب"، وأضافت أسماء أحمد: "بسنت انتي راقية وجميلة.. ومش كل صورة تتصوريها تنزليها للعامة.. متابعينك رجال ونساء والصورة أبدًا مش حلوة وتفتقد الحياء اللي عهدناكِ عليه".

وقالت سهيلة أحمد: "هل تقبلي أن تعرض هذه الصورة في صحيفة أعمالك مش إنك التقطيها لا إنك عرضتيها على الملأ حقك تعملي اللي انتي عايزاه بس مايعرض اجتماعيًا لينا حق فيه أحبك جدًا بس الصورة غير موفقة احتفظي بها لبسنت وأهل بسنت بس.. أما جمهور بسنت لا يستحق أن يري تلك الصورة".

وأضافت شاما عاطف: "ليه كده التغير الواضح ده انتي كنتي قدوة لبنات كتير اثبتي على مبادئك ليه تعرضي نفسك لتعليقات سخيفة من رجالة سخيفة انتي أكبر من كده"، وقال خالد الشريف: "انتي بتقدمي محتوي هادف ومحترم.. وبنحترمك جميعًا.. لكن أعتقد خانك التوفيق في نشر الصورة دي.. أتمني استبدالها بصورة أخري".