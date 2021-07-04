خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

لست إلا محبًا لهذا البلد العظيم، لأم الدنيا، رائدة الحضارة، ومنبع العراقة، ومهد التاريخ، لأنها مصر الأنبياء إبراهيم الخليل وموسى ويوسف عليهم السلام، مصر الحضارة القديمة والفراعنة والأهرامات وأبوالهول، مصر الأدب والشعر وأحمد شوقى ومحمود سامى البارودى، مصر العلم والعلماء وأحمد زويل، مصر الجيش الذى لا يقهر وخير أجناد الأرض، مصر الإرادة والعطاء وقناة السويس، مصر العذوبة والحياة ونهر النيل، مصر الطيبون والبسطاء وأهلها الضاحكون، مصر الأزهر الشريف والإسلام الوسطى، مصر الحرية للشرقى والغربى والمسلم والمسيحى، مصر مجمع الأديان والتسامح والتعايش السلمى، مصر الإشراق والأمل والنقاء والقوة ذات النسر الذهبى، مصر الخير والجمال والمتوسط والأحمر والصحراوى، فهى العشق الجميل.

وعقب غياب عامين تقريبًا، تجدد اللقاء مرة أخرى، وزرت مصر حاليًا، وقد شاهدت سابقًا بدايات مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ذات الموقع الجغرافى غير العشوائى الذى تم اختياره بعناية فائقة التصور، وضمن أبعاد استراتيجية، وقد سنحت لى الفرصة لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة خلال اليومين الماضيين.

الحقيقة أن ما شاهدته من تقدم وإنجاز فى زمن قياسى كان مبهرًا وعظيمًا يفوق الوصف مهما كنت كاتبًا أو شاعرًا أو رسامًا لن تستطيع وصفه من عظمته ومشروعاته العملاقة وجودة تنفيذها والسرعة الفائقة فى إنجازها أفقيًا ورأسيًا.

إنك ترى الإنجاز الصاروخى المتقن فى العاصمة الإدارية فى كل شارع أو مبنى أو وزارة أو بناية تجارية، يتقدمها مسجد «الفتاح العليم»، وسلسلة المساجد الكبيرة، والمتباعدة بشكل هندسى مدروس وبتصاميم تراثية عريقة، وكاتدرائية المسيح التى تعتبر معلمًا يرسم معنى التعايش والتسامح، بالإضافة إلى شبكة الطرق المنظمة والمنسقة، والتى تربط أنحاء المدينة ببعضها، أما البرج الأعلى فى إفريقيا فستدهشك عظمته وعلوه وتصميمه، والأكثر إثارة هو التنفيذ الصاروخى لخط المترو الأسرع «المونوريل»، والذى تفوق سرعته ٢٥٠ كيلومترًا فى الساعة، كوسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، والذى يربط بين عدة أحياء فى القاهرة الكبرى ومدن متصلة بشبكة واسعة من الاتصالات، ناهيك عن الميادين الجميلة ذات الرمزية المكانية والزمانية، والمستوحاة من التاريخ والتراث المصرى والعالمى، وغيرها مما لا عين رأت.

فهى مجموعة مدن فى عاصمة تم تصميمها ضمن معايير دولية وعالمية حديثة تواكب التطور الآنى والمستقبلى وتخدم الجيل الحاضر وتقفز إلى خدمة جيل المستقبل.

وصممت تلك المدينة كمدينة ذكية ومتقدمة تقنيًا وتكنولوجيًا، بحيث تقدم الخدمات لجميع سكانها بالاعتماد على شبكة المعلومات، والحواسيب المتطورة، وتجمع بيانات من خلال أجهزة الاستشعار عن بُعد، مع توفير أجهزة المراقبة، ووسائل الأمن والسلامة المتطورة، حيث إن هذا المشروع العملاق سيستوعب فى البداية ٧ ملايين مواطن.

بعد مشاهدتى هذه العاصمة التى تعتبر عالمًا فى مدينة، أجزم يقينًا بأن العمل فى هذا المشروع العملاق لم يتوقف لحظة، وأن الظروف التى مر بها العالم خلال جائحة كورونا لم تكن حائلًا، بل على العكس يبدو أنه الإصرار الحقيقى لتحقيق الحلم بإرادة وعزيمة غير تقليدية.

الحقيقة التى شاهدتها تؤكد من جديد أن الإنسان المصرى عظيم وقادر على صنع المعجزات، كما أجداده بناة الأهرامات، وتؤكد أن الدولة الجمهورية الجديدة تمكنت من تحقيق المستحيل، وأصبح الحلم حقيقة وأن الفشل أو التقاعس ليس فى مصطلحات قاموسها، ويبدو أن جيش المهندسين والمخططين والإداريين والتنفيذيين لم ينم لحظة، وأن جحافل العمال المصريين لم تمسح عرق جبينها، وأن محركات الآلات لم تتوقف ليلًا أو نهارًا طيلة هذه الفترة، لبناء مدينة حديثة ومتطورة تليق بمكانة مصر العظيمة.

ليس هذا فحسب، بل إن الثورة فى التطور والعمران والاستقرار والأمان والازدهار تراها بعينيك، وتشعر بها وتقرأها فى وجه كل مصرى، وتلفت انتباهك الجسور الضخمة وسرعة تنفيذها وهى شاهد آخر على هذا التغيير الملموس، وقمة متابعة الإنجاز اللحظى وليس اليومى أو الشهرى، والتى يتم فيها الاتفاق مع الشركات على موعد تسليم المشروع بنظام لا تجده فى أى دولة، حيث يتم وضع عداد باليوم والساعة، ويُسمح بقراءته للمارة يوميًا، منذ بداية تنفيذ أى جسر أو مشروع عام، حيث يتحرك العداد من اللحظة الأولى عدًا تنازليًا؛ ليصل إلى عدد الأيام المتفق عليها لإنجاز المشروع، ويتم الإعلان عن موعد الافتتاح يوم التسليم، وليس يوم وضع حجر الأساس، وفعلًا يتحقق ذلك فى موعده أو قبل موعد تسليمه.

هذا ما شاهدته أيضًا من عشرات الجسور الجديدة فى مدينة القاهرة، وتوسيع أغلب الشوارع القديمة، وفتح عشرات الشوارع الجديدة بشكل ملحوظ، حيث تشعر بهذا الإنجاز حقًا أثناء سيرك فى الشوارع المزدحمة سابقًا، والتى أصبحت سهلة وسريعة حاليًا. إضافة إلى إنهاء حالة الفوضى فى المبانى العشوائية، وتحويلها إلى مناطق جميلة وراقية، حيث تم هدم المبانى العشوائية وبناء عمارات جديدة مكانها، وتعويض أصحاب البيوت القديمة وتسليمهم شققًا جديدة.

إنها نقلة نوعية تُوجب على كل المصريين أن يرفعوا رءوسهم عاليًا، وإنجازات تستحق الفخر والاعتزاز بإنجاز هذا الرجل العظيم رئيسها عبدالفتاح السيسى، الذى أعاد مصر إلى مجدها التاريخى فى زمن قياسى بهذا المشروع «مشروع العاصمة الإدارية الجديدة» والمشروعات الأخرى التى تنهض بها مصر على جميع المستويات، وتشعر بالتغيير الملموس بشكل يومى وفى كل مناحى الحياة.

الواضح أن هذه المشروعات بدأت برؤية وطنية وانتماء حقيقى لمصر، ومستمرة بطريقة مخططة ومدروسة وتجربة تنافس الدول العظمى بنجاحها.. حفظ الله مصر وشعب مصر.