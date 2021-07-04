حجز أكثر من 323 ألف تذكرة عبر المنصة الرقمية لمعرض الكتاب

قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن عدد تذاكر الدخول التى تم حجزها عبر المنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52 منذ انطلاقه حتى أمس السبت، قد بلغ 323.109 تذكرة.

وأوضح رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أن إجمالى الجولات الافتراضية للمعرض بتقنية 3D قد بلغت 77938 جولة قام بها زائرو المنصة إلى جانب 44734 مشاهدة لكتب الهيئة ودور النشر المشاركة في المعرض.

وعبَّر الحاج علي عن سعادته بهذه التجربة المميزة ونجاحها وتفاعل الجمهور معها، مؤكدًا أن المنصة هي إحدى خطوات التحول الرقمي للمعرض في دوراته المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن معرض هذا العام يقام على مساحة 80 ألف متر مربع، ويبلغ عدد الأجنحة به 756 جناحًا، تضم 823 دار نشر، حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 344 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 40 ناشرًا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال) 47 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (وسائل تعليمية) 27 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 98 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1.

كما يشارك في المعرض من ذوي القدرات الخاصة 5 أفراد، و11 ناشرًا لمبادرة وزارة "ثقافتك كتابك"، كما يشارك في المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم، ويشمل المعرض فعاليات مهمة وبارزة في البرنامج الثقافي في سبعة مسارات.

ولأول مرة؛ تشهد هذه الدورة إطلاق منصة رقمية تشمل كل التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

وتضم المنصة أيضًا المحتوى الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة.