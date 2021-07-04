الأحد 04 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الثلاثاء.. «مرأة المحامين» تبدأ دورة الأحوال الشخصية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

فاطمة الزهراء
فاطمة الزهراء

أعلنت لجنة المرأة بنقابة المحامين برئاسة فاطمة الزهراء غنيم مقرر اللجنة ـ عضو مجلس النقابة العامة ـ عقد دورة ثانية في الولاية على المال، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يأتي ذلك بناءً على طلب المحامين المهتمين بالأحوال الشخصية.

وقالت فاطمة الزهراء غنيم مقرر لجنة المرأة، إن هذه تعد الدورة الثانية التي يتم عقدها في مسألة «الولاية على المال»، مشيرة إلى أنها ستنعقد يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق «7،6» من شهر يوليو الجاري، وذلك بمقر الجامعة الأمريكية بالتحرير.

وشددت «غنيم» على أن الاشتراك في تلك الدورة يكون عن طريق الاتصال بها شخصيًا وذلك لسرعة الحجز والاشتراك.

الجامعة الأمريكية الأحوال الشخصية الجامعة الأمريكية بالقاهرة فاطمة الزهراء مجلس النقابة لجنة المراة فاطمة الزهراء غنيم

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