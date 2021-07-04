الثلاثاء.. «مرأة المحامين» تبدأ دورة الأحوال الشخصية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

أعلنت لجنة المرأة بنقابة المحامين برئاسة فاطمة الزهراء غنيم مقرر اللجنة ـ عضو مجلس النقابة العامة ـ عقد دورة ثانية في الولاية على المال، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يأتي ذلك بناءً على طلب المحامين المهتمين بالأحوال الشخصية.

وقالت فاطمة الزهراء غنيم مقرر لجنة المرأة، إن هذه تعد الدورة الثانية التي يتم عقدها في مسألة «الولاية على المال»، مشيرة إلى أنها ستنعقد يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق «7،6» من شهر يوليو الجاري، وذلك بمقر الجامعة الأمريكية بالتحرير.

وشددت «غنيم» على أن الاشتراك في تلك الدورة يكون عن طريق الاتصال بها شخصيًا وذلك لسرعة الحجز والاشتراك.