إندونيسيا تشترط على الأجانب الحصول على جرعتي لقاح كورونا لدخول أراضيها

أعلنت إندونيسيا عن أن السماح بدخول الأجانب إلى أراضيها سيقتصر على الحاصلين على جرعتي لقاح فيروس كورونا اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الوزير المنسق للشئون البحرية والاستثمار جودي ماهاردي- في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) اليوم الأحد: "يتعين على كل أجنبي، اعتبارًا من بعد غد، تقديم بطاقة لقاح (تظهر أنه حصل على التطعيم الكامل) ونتائج اختبار (بي سي آر) سلبية قبل دخول البلاد".

من جهته، قال الوزير المنسق للشئون البحرية والاستثمار لوهوت بنسار باندجايتان "إن الإعفاء من شهادة التطعيم يُمنح للدبلوماسيين الأجانب والمسئولين على المستوى الوزاري، وفقًا للممارسات الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية المعمول بها أيضًا في الدول الأخرى".

وأضاف أن المواطنين الإندونيسيين الذين سيدخلون البلاد دون بطاقة لقاح، فيتعين عليهم تقديم نتيجة اختبار "بي سي آر" سلبية، وبعد إخضاعهم للعزل وثبوت خلوهم من الإصابة بكورونا سيتم تطعيمهم على الفور.

وأوضح أن قواعد الحجر الصحي تطبق على كل من الأجانب والمواطنين الإندونيسيين، وعليهم الخضوع للحجر الصحي لمدة 8 أيام مع إجراء اختباري "بي سي آر" عند الوصول وفي اليوم السابع.

وتشهد إندونيسيا ارتفاعات قياسية في الإصابات اليومية، وسط موجة ثانية أدت لارتفاع حاد في الإصابات في العديد من المناطق، لا سيما جاكرتا ومدن أخرى في جزيرة جاوة، فرضت الحكومة الإندونيسية على إثرها قيودًا على الأنشطة العامة بدءًا من أمس وحتى 20 يوليو.

وسجَّلت البلاد منذ بداية الجائحة أكثر من مليونين و284 ألف إصابة بفيروس كوورنا، وأكثر من 60 ألفًا و500 وفاة ناجمة عنه، وتعد حصيلة إندونيسيا من إصابات ووفيات كورونا من بين الأعلى في آسيا.