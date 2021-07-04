في الذكرى الأولى لرحيلها.. خبيرة اللغات التي صارت «موديل» ثم ممثلة

تهل علينا غدًا، الذكرى السنوية الأولى لرحيل النجمة الكبيرة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

رجاء الجداوى.. مزيج من الجدعنة والأناقة والجمال، ولدت يوم ٦ سبتمبر عام ١٩٣٨ فى محافظة الإسماعيلية، ثم انتقلت مع أخيها الأكبر «فاروق» لتعيش فى القاهرة، والتحقت بمدرسة «الفرنسيسكان».

كانت تجيد اللغتين الفرنسية والإيطالية، وعملت مترجمة فى بداية حياتها، ثم عملت عارضة أزياء، حيث دخلت إلى عالم الأزياء بعد فوزها بملكة جمال القطر المصرى عام ١٩٥٨، ومنه إلى عالم الفن والتمثيل.

ظهرت على الشاشة لأول مرة فى فيلم «غريبة» مع المطربة نجاة، وبعد ذلك شاركت الفنانة فاتن حمامة فى بطولة فيلم «دعاء الكروان» عام ١٩٥٩. تخطت أعمالها فى التليفزيون والمسرح والسينما الـ٢٥٠ عملًا، واتسمت هذه الأعمال بالتنوع بين الدراما والكوميديا، وشاركت أيضًا فى تقديم برامج تليفزيونية.

أصيبت رجاء الجداوى بفيروس كورونا فى مايو ٢٠٢٠، وتوفيت يوم ٥ يوليو ٢٠٢٠ بعد أن تمكن الفيروس من تدمير رئتها بالكامل.