السجن 3 سنوات لـ3 عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، رئيس المحكمة، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامهم بسرقة طالب تحت تهديد السلاح، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات محمد صالح.

ترجع احداث القضية رقم 1532 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الرمل أول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول ببلاغ من المجني عليه يفيد قيام المتهمين بسرقتها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول، عقب سير المجني عليه م. م. م، طالب، بمنطقة سان ستيفانو ليلا بدائرة قسم شرطة الرمل أول، فوجئ بكل من ز. م. ش، وم. إ. ع، وم. ع. ع، عاطلين، يشهرون أسلحة بيضاء في وجه وبثوا الرعب في نفسه وشلوا حركته وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على ساعة يد وسلسلة فضية وفروا هاربين.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم و مواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة فتم عرضهم على النيابة التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.