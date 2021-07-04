الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدًا.. جاليرى بيكاسو يعرض نتاج ملتقى الأقصر الفنى

الملتقى الفني بالأقصر
الملتقى الفني بالأقصر

يعرض جاليرى بيكاسو إيست، بالتجمع الخامس، نتاج الملتقى الفنى الذي أقيم بمدينة الأقصر للعام الثانى، بحضور 20 فنانا من مصر ودول العالم، ومن المقرر افتتاح المعرض غدا الإثنين في تمام الساعة الثانية عصرا، ويستمر حتى آخر شهر أغسطس المقبل.

 

ويسهم المعرض فى الترويج لمدينة الأقصر باعتبارها متحفا مفتوحا فى العالم يضم أهم وأكبر المعابد والآثار المصرية القديمة، وبذلك تعد من أهم المدن المطلة على نهر النيل، مما يعطيها خصوصية جمالية، وهذا ما يؤكد أهمية الترويج السياحى الثقافى لمدينة الأقصر.

 

والفنانون المشاركون، فى المعرض إبراهيم غزالة وأحمد شيحا، وسيروان بران، وسيد قنديل وعبد الوهاب عبد المحسن ومصطفى الفقى وفتحى عفيفى وإيمان عزت وعلاء عوض وصلاح المليجى وعلاء أبو الحمد وأحمد سليم، وجورج بهجورى،yulia zhukova ، olga matyash، polina ilyushkina valeriy ilyushkina، izabela uchm.

 

جدير بالذكر أن ملتقى الأقصر للفنون، أقيم في شهر مارس الماضي واستمر حتى أبريل بمحافظة الأقصر.

 

وشارك في الملتقى عدد من الفنانين، وهم إبراهيم غزالة وأحمد شيحا، وسيروان بران، وسيد قنديل وعبد الوهاب عبد المحسن ومصطفى الفقى وفتحى عفيفى وإيمان عزت وعلاء عوض وصلاح المليجى وعلاء أبو الحمد وأحمد سليم، وجورج بهجورى،yulia zhukova، olga matyash، polina ilyushkina valeriy ilyushkina، izabela uchman.

 

ويقام الملتقى بمدينة الأقصر بشكل سنوي تحت رعاية وزير الثقافة، وبالتعاون بين صندوق التنمية الثقافية ومحافظة الاقصر.

 

وصرح الدكتور فتحي عبد الوهاب، بأنه على الرغم من التحديات التي اجتاحت العالم في ظل جائحة كورونا ياتي الملتقى ليؤكد هذا التحدى بالحرص على إقامة الملتقى.

 

وقال إن إقامة المعرض، يأتي لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من النقاد والمهتمين بالفن التشكيلي لمشاهده أعمال الفنانين المشاركين والذين شاركوا من مصر و دول أخرى.

جاليري بيكاسو إيست ملتقى الأقصر للتصوير الملتقى الفني بالأقصر ملتقى الأقصر للفنون مدينة الأقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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